flyman написав:............. Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус, які думали, що збудують самостійну руськоміровську неньку. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець". В глобальному масштабі, кого цікавлять оці "руськоязичні українці"?
Ума нет, считай - калека. Вы так сильно переживаете за "внутрішніх окупантів". Это они вам мешают побыстрее свалить До Польщі чи до омріяної філіппінки? Ви з нею будете спілкуватися чистою солов'їною? А через покоління таких "філіппінок та філіппінців", можливо, буде дуже багато. А "без роду і племені" скоріш такі як ви, які ховаються під час війни у схронах і бояться носа висунути і говорять дурощі вселенського масштабу, навіть не розуміючи цього. Якщо у нас "73% без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус", так чому і за що ми взагалі воюємо?
Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик. До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.
Точніше це не помилка)) Це той же самий інструмент.
Як умовний "партнер" або "друг миру" розрізнить руськомріровца від расієніна? https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing Неявна типізація, латентна типізація або качина типізація (калька з англ. Duck typing) — різновид динамічної типізації, застосовуваної в деяких мовах програмування, коли межі використання об'єкта визначаються його поточним набором методів і властивостей, на противагу успадкуванню від певного класу. Тобто вважається, що об'єкт реалізує інтерфейс, якщо він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків в ієрархії наслідування та приналежності до якогось конкретного класу.
Назва терміна походить від англійського «duck test» («качиний тест»), який в оригіналі звучить так:
«If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck». («Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це напевно і є качка»).
Ну от самі ж точно вказали. Тому напишіть в стовпчик всі!!! ключові!!! якості-критерії руськомирця. Всі. І потім кожну притуліть до ЛАДа. Всі. А не тільки мову.
От тоді буде аналогія з качкою.
І не забувайте, що лише одна характеристика (ЛАД виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України) повністю перекреслює абсолютно всі будь-які інші якості руськомирця. От перекреслює і все. І нічого з цим очевидним не поробиш. Як би не хотілося ярличка навісити. Що качка))
Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.
flyman написав:............. Хто деокупує? 73% самі себе? Вони себе хай спочатку від руськоміра деокупують. Он ЛАДа досі "щімять біндеровці" а РФ денацифіковує КАБами. ...........
Цікаво, хто вас щімить? Оті 73%? Не дають, сволота, до Польщі виїхати! І ото я "совок"? Та ви на порядок більше. Логіка залізобетонна. Точно, как было в Союзе - "сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". Только вы со своим не шибко грамотным украинским продадите быстрее.
МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України й закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах. ..........
логики чемодан. с одной стороны саммиты без путина, которые ни на что не влияют, с другой стороны хотя бы какой-то план который реально можно реализовать. Что лучше красивый процесс за "для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру" который недостижим или хреновый результат в виде возможного перемирия? Швейцария в глобальном конфликте за путина. Кто следующий?
Следующим (или предыдущим?) была Венгрия. Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"? Только сам текст, а не его пересказ? Этот же вопрос ко всем.
ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"? Только сам текст, а не его пересказ? Этот же вопрос ко всем.
помните я говорил спорить до усрачки? каким бы не был китайско-бразильского консенсус его надо принимать к широкому обсуждению. Потому что завтра даже это с нами обсуждать не будут. Ситуация развивается не в нашу пользу.