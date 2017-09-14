Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:29
для детройда українець той "хто має паспорт і живе в Україні", для чиновника "має паспорт", а в результаті: "да какая разніца", що то що то: "внутрішній окупант", в якого нічого українського окрім паспорта нема.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:30
А что Вас удивляет?
Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом.
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:32
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы думаете раша не видела полностью этот документ?
Про план все уже знают везде. Мы ничего не должны знать. Типа как из мультика
Кибальчиш не выдал военную тайну - ПРАВДА КАКУЮ ТАЙНУ и под пытками погиб, а вскоре пришла, как буря, Красная Армия и всех освободила. Похоронен на высоком месте на Синей реке.))
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41
Насчёт плана мира Сибарит вам уже ответил, а "китайско-бразильский консенсус" открыт к подписанию, т.е. наверняка открыто опубликован.
Знают слухи и домыслы. Самого плана никто не видел.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41
Игорь Алексеевич, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
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