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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
flyman написав:
Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.
Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 29 вер, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25
BIGor написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
постоянная рубрика почему нас не приняли в нато и ЕС
це якесь тотальне зубожіння
Топ менеджер "Енергоатому" і хабар в еквіваленті 2,5 тис доларів? Походу якась підстава.
або синдром Шури Балаганова
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:29
detroytred написав: flyman написав:
Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.
Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
для детройда українець той "хто має паспорт і живе в Україні", для чиновника "має паспорт", а в результаті: "да какая разніца", що то що то: "внутрішній окупант", в якого нічого українського окрім паспорта нема.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:30
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
А что Вас удивляет?
Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом.
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
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Сибарит
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:32
Hotab написав:
При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:36
Сибарит написав:
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Вы думаете раша не видела полностью этот документ?
Про план все уже знают везде. Мы ничего не должны знать. Типа как из мультика
Кибальчиш не выдал военную тайну - ПРАВДА КАКУЮ ТАЙНУ
и под пытками погиб, а вскоре пришла, как буря, Красная Армия и всех освободила. Похоронен на высоком месте на Синей реке.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
Насчёт плана мира Сибарит
вам уже ответил, а "китайско-бразильский консенсус" открыт к подписанию, т.е. наверняка открыто опубликован.
Про план все уже знают везде.
Знают слухи и домыслы. Самого плана никто не видел.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 вер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41
Игорь Алексеевич, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:43
Сибарит написав: Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
А что Вас удивляет?
Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом.
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
Байден засекретив наступні дії по Україні. Дійшло? Я б усе засекретив, а то наступ усі тринділи за пів року. Як ще за Курськ пів року не тринділи- неясно.
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