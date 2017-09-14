RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1011310114101151011610117 ... 10120>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  flyman написав:Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.

Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30441
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:25

  BIGor написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:постоянная рубрика почему нас не приняли в нато и ЕС

це якесь тотальне зубожіння

Топ менеджер "Енергоатому" і хабар в еквіваленті 2,5 тис доларів? Походу якась підстава.

або синдром Шури Балаганова
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36559
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:29

  detroytred написав:
  flyman написав:Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.

Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.

для детройда українець той "хто має паспорт і живе в Україні", для чиновника "має паспорт", а в результаті: "да какая разніца", що то що то: "внутрішній окупант", в якого нічого українського окрім паспорта нема.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36559
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:30

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.

А что Вас удивляет?
Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом.
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6390 раз.
Подякували: 21287 раз.
 
Профіль
129
80
35
2
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:32

  Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))

Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9381
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 1772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.

Насчёт плана мира Сибарит вам уже ответил, а "китайско-бразильский консенсус" открыт к подписанию, т.е. наверняка открыто опубликован.
Про план все уже знают везде.

Знают слухи и домыслы. Самого плана никто не видел.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2024 11:43, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30455
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:41

Игорь Алексеевич, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
Water
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:43

  Сибарит написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.

А что Вас удивляет?
Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом.
Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства.
Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.

Байден засекретив наступні дії по Україні. Дійшло? Я б усе засекретив, а то наступ усі тринділи за пів року. Як ще за Курськ пів року не тринділи- неясно.
Water
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:45

  Water написав:Игорь Алексеевич, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
Я не только им помогал выезжать. Моя фирма в мае - сентябре 22года по программе с Болгарией вывезло из города более 5тыс. чел.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8347
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:45

  BIGor написав:
  Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))

Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?

Проблема мови є. Вчити її мають всі. І знати. І використовувати, щоб не забувати.
Але ще є проблема лвцеміра Флаймана, який нічим не допомагав ніколи воюючій своїй країні, і плете тут за патріотизм. Такий собі «українчик».

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 13293
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 1011310114101151011610117 ... 10120>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 69119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 767117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.