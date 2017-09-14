flyman написав:Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.
Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.
для детройда українець той "хто має паспорт і живе в Україні", для чиновника "має паспорт", а в результаті: "да какая разніца", що то що то: "внутрішній окупант", в якого нічого українського окрім паспорта нема.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
А что Вас удивляет? Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом. Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства. Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі. Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
А что Вас удивляет? Насколько можно понять из общего информационного фона, этот план включает определенный набор действий в отношении нашего врага. Естественно, крайне желательно, чтобы эти действия стали для него сюрпризом. Не разрушать же весь план, раскрыв его раньше времени ради Вашего любопытства. Я понимаю, что понятие "военная тайна" у многих ассоциируется с глубоким совком, но позвольте напомнить, что варианты боя с открытым забралом закончились много веков назад.
Байден засекретив наступні дії по Україні. Дійшло? Я б усе засекретив, а то наступ усі тринділи за пів року. Як ще за Курськ пів року не тринділи- неясно.
Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі. Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
Проблема мови є. Вчити її мають всі. І знати. І використовувати, щоб не забувати. Але ще є проблема лвцеміра Флаймана, який нічим не допомагав ніколи воюючій своїй країні, і плете тут за патріотизм. Такий собі «українчик».