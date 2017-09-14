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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:48
Игорь Алексеевич написав: Water написав:Игорь Алексеевич
, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
Я не только им помогал выезжать. Моя фирма в мае - сентябре 22года по программе с Болгарией вывезло из города более 5тыс. чел.
Ну так ви на цьому гроші заробляли. Чи ви за свій рахунок, як благодійник?
Тобто, ви якимсь чином допомогли виїхать людям з дітьми, явно не пенсійного віку, які дуже задоволені і не знають чому вони раніше не поїхали. А то шо це тимчасовий захист, вони знають?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:49
BIGor написав: Hotab написав:
При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:49
BIGor написав: Hotab написав:
При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
"не хочеться колупати", но всё-таки "колупнули".
Вы не видите разницы между "вивчити" и "розмовляти в побуті" и, тем более, признавать язык родным?
Или те, кто "дійшли до С1 по німецькій мові" дома или с другими беженцами на нём разговаривают?
Вы в Польше живёте не первый год и наверняка его уже хорошо освоили, дома говорите на каком языке?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:52
fler написав:
Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.
Зараз пів Львова розмовляє москальською.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:54
Water написав: Игорь Алексеевич написав: Water написав:Игорь Алексеевич
, а шо там з вашими знайомими, яким ви допомагали виїхать?
Я не только им помогал выезжать. Моя фирма в мае - сентябре 22года по программе с Болгарией вывезло из города более 5тыс. чел.
Ну так ви на цьому гроші заробляли. Чи ви за свій рахунок, як благодійник?
Тобто, ви якимсь чином допомогли виїхать людям з дітьми, явно не пенсійного віку, які дуже задоволені і не знають чому вони раніше не поїхали. А то шо це тимчасовий захист, вони знають?
Как я мог на этом зарабатывать деньги, если Болгария и волонтёры там расселяли людей по отелям. Наша задача была отправлять автобусами людей кто захочет выехать, а там их встречали болгары. Имели головняк, т.к. 80% населения не имели з. паспортов, но спасибо Румынии и Болгарии, что разрешили выезжать по внутренним. Далее кто то оставался, находил работу и уже там живёт. Кто то ехал в др. страны и там находил работу. Кто то возвращался, т.к. закончились выплаты от Болгарии и надо было решать им что делать дальше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 29 вер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:55
ЛАД написав: BIGor написав: Hotab написав:
При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
"не хочеться колупати", но всё-таки "колупнули".
Вы не видите разницы между "вивчити" и "розмовляти в побуті" и, тем более, признавать язык родным?
Или те, кто "дійшли до С1 по німецькій мові" дома или с другими беженцами на нём разговаривают?
Вы в Польше живёте не первый год и наверняка его уже хорошо освоили, дома говорите на каком языке?
Не все так просто як вам хочеться. Дійсно могли здать на сертифікат німецької, дома розмовляють англійською. То шо ви казали ваші знайомі думають по-російські, то це трішки не так.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:57
Игорь Алексеевич написав:
...............
Как я мог на этом зарабатывать деньги, если Болгария и волонтёры там расселяли людей по отелям. Наша задача была отправлять автобусами людей кто захочет выехать, а там их встречали болгары. Имели головняк, т.к. 80% населения не имели з. паспортов, но спасибо Румынии и Болгарии, что разрешили выезжать по внутренним. Далее кто то оставался, находил работу и уже там живёт. Кто то ехал в др. страны и там находил работу. Кто то возвращался, т.к. закончились выплаты от Болгарии и надо было решать им что делать дальше.
Не знаете, много вернувшихся? В процентах.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:58
fler написав:
Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.
+++
Аплодую навстоячки.
Додам, що не тільки "під час війни". Потім вони знову почнуть гойдати човен на підставі "руськоязичності". І буде як з Донбасом. І так триватиме доти, поки руськоміровський контингент стане мінімальним маргінесом: частина виїде до "партнерів" та вивчить їх мову та інтегруються в їх середовище і їх нащадки забудуть про язик і скрєпи, а інша поїде до "родних бєрьозок і духовності"
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Додано: Нед 29 вер, 2024 11:58
Игорь Алексеевич написав:
Как я мог на этом зарабатывать деньги, если Болгария и волонтёры там расселяли людей по отелям. Наша задача была отправлять автобусами людей кто захочет выехать, а там их встречали болгары. Имели головняк, т.к. 80% населения не имели з. паспортов, но спасибо Румынии и Болгарии, что разрешили выезжать по внутренним. Далее кто то оставался, находил работу и уже там живёт. Кто то ехал в др. страны и там находил работу. Кто то возвращался, т.к. закончились выплаты от Болгарии и надо было решать им что делать дальше.
Тобто, це все ваші знайомі, автобуси ваші, паливо ваше, зарплата водіям з власного карману. Ви з 5 тисяч людей не взяли ні копійки?
І всі довольні шо виїхали сім`ями, діти вчаться в школах і назад повертатись не збираються. Сім`ями це чоловік, дружина, діти?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:01
ЛАД написав:
Не знаете, много вернувшихся? В процентах.
Дівчата шастають туди/взад, хто до чоловіків, хто зуби, цицьки мордулиця робить. Я ж вам писав, потяги, автобуси забиті дівчатами.
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