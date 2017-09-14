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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101151011610117101181011910120>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:02

  Water написав:..........
Не все так просто як вам хочеться. Дійсно могли здать на сертифікат німецької, дома розмовляють англійською. То шо ви казали ваші знайомі думають по-російські, то це трішки не так.

Могут и по-английски.
Если планируют выехать дальше в англоязычную страну. Или просто хотят хорошо освоить английский.
Но это явно не типичные и не частые случаи.
Могут и на китайском дома разговаривать, в принципе возможно. Много вы знаете таких случаев?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:02

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаете, много вернувшихся? В процентах.
Закончились выплаты и подгоняли обратно автобусы Болгария - Днепр - Запорожье.
Прибл. 20% выехало обратно. В основном пенсионеры. У кого были дети, то находили работу и оставались там. Прибл. 10% переехали в Румынию и далее не знаю. Может кто то и приехал обратно в 23-24годах, уже закончилась программа. Кто то уехал в др.страны.
Но там были не только из Днепра и Запорожья. Много было из Западной Украины, Киева, Виницы и др. регионов, но большинство - Одесса. Практически все отели на побережье тогда были переданы для беженцев из Украины. А кто знает побережье Болгарии, то может представить кол-во отелей и посчитать людей из Украины
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:06

  Water написав:
  ЛАД написав:Не знаете, много вернувшихся? В процентах.

Дівчата шастають туди/взад, хто до чоловіків, хто зуби, цицьки мордулиця робить. Я ж вам писав, потяги, автобуси забиті дівчатами.

Игорь Алексеевич пишет о вернувшихся и я спрашиваю о них, а не о тех, кто "шастает".

Игорь Алексеевич, спасибо, уже увидел ответ.
Я правильно понял, что 20% вернулись ещё а 2022?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:06

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))

Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?

"не хочеться колупати", но всё-таки "колупнули". :)
Вы не видите разницы между "вивчити" и "розмовляти в побуті" и, тем более, признавать язык родным?
Или те, кто "дійшли до С1 по німецькій мові" дома или с другими беженцами на нём разговаривают?
Вы в Польше живёте не первый год и наверняка его уже хорошо освоили, дома говорите на каком языке?

Так виходить наші "російськомовні" громадяни знають українську, але просто не хочуть спілкуватися нею?
Ми спілкуємось дома 70% укр/30% пол. Ютуб 90% пол., подкасти 100% пол. Новини 50% укр/50% пол. Фільми 100% укр. Книги 50% укр/50% пол. Робота 100% англ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:09

  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Не все так просто як вам хочеться. Дійсно могли здать на сертифікат німецької, дома розмовляють англійською. То шо ви казали ваші знайомі думають по-російські, то це трішки не так.

Могут и по-английски.
Если планируют выехать дальше в англоязычную страну. Или просто хотят хорошо освоить английский.
Но это явно не типичные и не частые случаи.
Могут и на китайском дома разговаривать, в принципе возможно. Много вы знаете таких случаев?

Я не володію статистикою, але трішки знаю. Це тільки в ізольованих країнах, по типу СРСР так розмовляють як ми з вами.
Хто знав англійську, він у побуті буде розмовлять англійською без питань з партнером.
Я вже приводив приклад, знайома вискочила заміж за Перуанця(він в нас на телебаченні працював), 5! дітей. Батьки між собою розмовляють англійською, мати з дітьми українською, батько іспанською.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:09

  Water написав:
  fler написав:Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.

Зараз пів Львова розмовляє москальською.

Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:12

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Не знаете, много вернувшихся? В процентах.

Дівчата шастають туди/взад, хто до чоловіків, хто зуби, цицьки мордулиця робить. Я ж вам писав, потяги, автобуси забиті дівчатами.

Игорь Алексеевич пишет о вернувшихся и я спрашиваю о них, а не о тех, кто "шастает".

Игорь Алексеевич, спасибо, уже увидел ответ.
Я правильно понял, что 20% вернулись ещё а 2022?

Так якщо повернулись, ніхто не забороняє знову виїхать. Звідки ви знаєте, чи Алексеевич, вони повернулись зовсім, чи за речами приїхали? Благодійник Алексеевич, заробляв на виїздах і каже шо допомагав. Там дійсно розсиляли тимчасово по готелях.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:13

  BIGor написав:............
Так виходить наші "російськомовні" громадяни знають українську, але просто не хочуть спілкуватися нею?
Ми спілкуємось дома 70% укр/30% пол. Ютуб 90% пол., подкасти 100% пол. Новини 50% укр/50% пол. Фільми 100% укр. Книги 50% укр/50% пол. Робота 100% англ.

Верно.
Вы знаете польску мову, але не спілкуєтеся (мало спілкуєтеся) нею вдома. Просто не хочете спілкуватися нею.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:14

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.

Зараз пів Львова розмовляє москальською.

Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.

А це вже наклеп на Львів.
Зараз ви ображаєте тих людей, які дали прихисток, місцями безкоштовно.
Water
 
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