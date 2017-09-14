Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі. Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?
Переважна більшість з рузькомовних, які залишились в Україні, можуть, але свідомо не хочуть. Серед них колаборанти, ждуни та перелякані, які вірять у перемогу рашистів і тому "язик" для них є важливішим за мову. Є також просто де Біли, які досі не розуміють важливості переходу на мову під час війни.
Ну мождиво ще є якісь люди похилого віку, які вже точно не можуть, в це я повірю. Всі інші - точно не повірю, що не здатні. Єже купа інформації, фільми, ТВ (той же телемарафон - на укр мові?), книжки ітд. От був у нас такий ютуб. блогер Малєєв. Він ще давно перейшов на укр. мову - так спочатку був суржик, але з часом перейшов ще 5 років тому (відео представлено як зразок)
ЛАД написав:.......... Могут и по-английски. Если планируют выехать дальше в англоязычную страну. Или просто хотят хорошо освоить английский. Но это явно не типичные и не частые случаи. Могут и на китайском дома разговаривать, в принципе возможно. Много вы знаете таких случаев?
Я не володію статистикою, але трішки знаю. Це тільки в ізольованих країнах, по типу СРСР так розмовляють як ми з вами. Хто знав англійську, він у побуті буде розмовлять англійською без питань з партнером. Я вже приводив приклад, знайома вискочила заміж за Перуанця(він в нас на телебаченні працював), 5! дітей. Батьки між собою розмовляють англійською, мати з дітьми українською, батько іспанською.
Это тот самый частный (и довольно редкий) случай, о котором я говорил. Вполне понятный, т.к. родители разноязычные. Хотя обычно в такой ситуации переходят на язык одного из партнёров. Но бывает. А где они живут (в какой стране)?
flyman написав: тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус, які думали, що збудують самостійну руськоміровську неньку. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець". В глобальному масштабі, кого цікавлять оці "руськоязичні українці"?
чому ж без роду племені? А якщо умовний "лад" з родом російським? Мож він рязанєц? Або коміпярмяк ? Далі шо? Чумайдан вокзал росія? Скільки в нас етнічних росіян? Відсотків 20? А що ви скажете про руминомовних громадян україни? По Або етнічних болгар? Не думаєте ,що ви чуть перегинаєте палку? Так і Амосов вийде не українець а помниться того сибіряка ще недавно видвігали в самі видатні українці. В 10ку він точно ввійшов. Не боїтесь шо так і Шевченко вийде не українцем? Брешуть люди що він щоденник писав російською. Хто замість них буде ? Бангладежці?
ЛАД написав:Это тот самый частный (и довольно редкий) случай, о котором я говорил. Вполне понятный, т.к. родители разноязычные. Хотя обычно в такой ситуации переходят на язык одного из партнёров. Но бывает. А где они живут (в какой стране)?
Вони жили в Україні, зараз виїхали до Іспанії. Я вам кажу, шо це в нас було мало мігнантів з країн Азії, Африки. В інших країнах це дуже типова ситуація, коли партнери розмовляють на різних мовах, а діти можуть знать 3 різних мови- мову батька, матері і мову країни, в якій живуть.
flyman написав: тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус, які думали, що збудують самостійну руськоміровську неньку. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець". В глобальному масштабі, кого цікавлять оці "руськоязичні українці"?
чому ж без роду племені? А якщо умовний "лад" з родом російським? Мож він рязанєц? Або коміпярмяк ? Далі шо? Чумайдан вокзал росія? Скільки в нас етнічних росіян? Відсотків 20? А що ви скажете про руминомовних громадян україни? По Або етнічних болгар? Не думаєте ,що ви чуть перегинаєте палку? Так і Амосов вийде не українець а помниться того сибіряка ще недавно видвігали в самі видатні українці. В 10ку він точно ввійшов. Не боїтесь шо так і Шевченко вийде не українцем? Брешуть люди що він щоденник писав російською. Хто замість них буде ? Бангладежці?
Мова іде про те, що всі згадані меншини мають свої державності. Нам нав"язують тему, що в Україні має бути особливий статус російської мови, бо бачте, вони "с дєтства общалісь на язикє", забуваючи, що румино/болгаромовні не межують із РФ. А перетворитися в ерзь, мордву чи пєрмь, що ніби і "не русічи" але рідною мовою не володіють мене ця перспетива не вабить. Ще варіант Ірландії. Незалежна, але англомовна на 95%, така собі вільна РБ на острові. От куди українцю, якому не подобається оця вся внутрішня окупація громадянами з укр.паспортом, в яких українського тільки той паспорт. Навіть на Філіпіни не виїдуть, бо внутрішні окупанти так вирішили, що руськоміровська Україна. За Шевченка не боюся, бо він не визначається указом чи законом, українець він чи ні. Ще раз, не може бути руськоязичної незалежної України, бо вона буде поглинута сусідом. Така природа речей. Руськоязичний українець - тупікова гілка еволюції. Скільки ще має вібдутися АР/ЛНР/ДНР?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 12:36, всього редагувалось 3 разів.