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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:31
ЛАД написав:
Игорь Алексеевич, спасибо, уже увидел ответ.
Я правильно понял, что 20% вернулись ещё а 2022?
Да
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:33
Water написав: fler написав:
Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.
А це вже наклеп на Львів.
Зараз ви ображаєте тих людей, які дали прихисток, місцями безкоштовно.
[/quote]
Не перекручуйте, я написала "здали", а ви ліпите мені "здали за гроші". Якого біса срач розводите?
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fler
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:34
ЛАД написав: fler написав: Water написав:
........
Зараз пів Львова розмовляє москальською.
Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.
Истинные патриоты!
Проффесорка ляпнула не подумавши за звичкою, а ви її підтримали.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:36
fler написав: Water написав: fler написав:
Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.
А це вже наклеп на Львів.
Зараз ви ображаєте тих людей, які дали прихисток, місцями безкоштовно.
Не перекручуйте, я написала "здали", а ви ліпите мені "здали за гроші". Якого біса срач розводите?[/quote]
Саме ви розводите срач, таке враження що увесь Львів сидить за кордоном, а не воює і не допомагає.
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Water
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:40
greenozon написав: ЛАД написав:
тоже пол Львова говорили по-русски.
ви хотіли сказати по польски?
По російськи. Хотя за половину то перегин. Просто у Львові за чемне вважалось відповідати такою мовою якою до тебе звертаються.
Це дурь воювати з культурою. Окрім того серцевина України не тільки словянська а й степова тюркська. В нас тюркські топоніми аж під Києвом.
Від цієї дурі- погляду на націю як в 19ст пора відказуватись.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:43
Banderlog написав: greenozon написав: ЛАД написав:
тоже пол Львова говорили по-русски.
ви хотіли сказати по польски?
По російськи. Хотя за половину то перегин. Просто у Львові за чемне вважалось відповідати такою мовою якою до тебе звертаються.
Це дурь воювати з культурою. Окрім того серцевина України не тільки словянська а й степова тюркська. В нас тюркські топоніми аж під Києвом.
Від цієї дурі- погляду на націю як в 19ст пора відказуватись.
Відмовитися, але після втупу в НАТО та ЄС (але це не точно, напр. Угорщина/Польща). А до того часу розбудова України для українських українців.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:44
Water написав: fler написав:
Не перекручуйте, я написала "здали", а ви ліпите мені "здали за гроші". Якого біса срач розводите?
... таке враження що увесь Львів сидить за кордоном, а не воює і не допомагає.
Ваше враження якраз є наклеп на Львів, який я відвідаю на днях і потім можливо висловлю своє враження.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:46
flyman написав:
розбудова України для українських українців.
на філіппінських островах
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:48
Water написав:
Благодійник Алексеевич, заробляв на виїздах і каже шо допомагав. Там дійсно розсиляли тимчасово по готелях.
Расскажите о своих достижениях, как вы помогали?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 29 вер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:48
Water написав: ЛАД написав:
Это тот самый частный (и довольно редкий) случай, о котором я говорил. Вполне понятный, т.к. родители разноязычные. Хотя обычно в такой ситуации переходят на язык одного из партнёров. Но бывает. А где они живут (в какой стране)?
Вони жили в Україні, зараз виїхали до Іспанії.
Я вам кажу, шо це в нас було мало мігнантів з країн Азії, Африки.
В інших країнах це дуже типова ситуація, коли партнери розмовляють на різних мовах, а діти можуть знать 3 різних мови- мову батька, матері і мову країни, в якій живуть.
"дуже типова ситуація" это вы перегибаете. Пока что это, возможно, не очень редкая, но всё же не типичная. Гораздо больше браков между людьми одной национальности или, по крайней мере, разговаривающих на одном языке.
У меня сейчас дочка работает на фирме, занимающейся интернет-продажами, естественно, по закону должна отвечать на звонки по-украински. Так що цілими днями розмовляє українською. Без проблем. Хоча до сих пір розмовляла виключно російською. Онука, коли пішла до школи, української не знала. Зовсім. І пирхала, коли ми що-небудь казали українською. Зараз більш-менш спокійно розмовляє, іноді сама починає і мене просить. Коли просить, я, звісно, їй не відмовляю. Но от русского мы не отказываемся. Зарьков, по-прежнему, в основном русскоязычный город. Хотя украинская речь слышна чаще. Возможно, за счёт беженцев.
Но интересно, что вопрос языка поднял матёрый ухилянт flyman
и поддержал сбежавший от войны в Польшу BIGor
, хотя и "не хочеться колупати".
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