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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:55
🙃 Байден став розумово відсталим, а Камала такою народилася.
Лучше и не скажешь. Трамп красава
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:55
⚡️Тим часом хасиди вже почали прибувати в Умань для традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, яке розпочнеться 2 жовтня.
Цього року очікується понад 50 тисяч паломників з Ізраїлю.
Даже хасидов везде пускают и выпускаются из воюющей страны
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Додано: Нед 29 вер, 2024 12:56
Banderlog написав: greenozon написав: ЛАД написав:
тоже пол Львова говорили по-русски.
ви хотіли сказати по польски?
По російськи. Хотя за половину то перегин. Просто у Львові за чемне вважалось відповідати такою мовою якою до тебе звертаються.
Це дурь воювати з культурою. Окрім того серцевина України не тільки словянська а й степова тюркська. В нас тюркські топоніми аж під Києвом.
Від цієї дурі- погляду на націю як в 19ст пора відказуватись.
Я звертався українською, але мені дуже часто відповідали російською.
Щодо всього іншого згоден з Вами.flyman
розпалює ворожнечу.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: Water написав:
Благодійник Алексеевич, заробляв на виїздах і каже шо допомагав. Там дійсно розсиляли тимчасово по готелях.
Расскажите о своих достижениях, как вы помогали?
Для чого? Я не тільки допомогав, а й продовжую допомагать, місцями це дуже великий ризик, але не кричу по форумах, бо це небезпечно, тут через одного москалі.
Ви ж пишете ахінею за те, як гарно ви зробили людям, шо допомгли їм виїхать, шо вони повертаться не хочуть, як вони раніше не поїхали. І всі вам дякують, який ви молодець.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:02
Бетон написав:
⚡️Тим часом хасиди вже почали прибувати в Умань для традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, яке розпочнеться 2 жовтня.
Цього року очікується понад 50 тисяч паломників з Ізраїлю.
Даже хасидов везде пускают и выпускаются из воюющей страны
Во-первых, хасиды приезжают не только из Израиля.
Во-вторых, в Израиле их, насколько понимаю, не призывают.
В-третьих, никто не сомневается, что они после празднования Рош га-Шана вернутся, а не останутся здесь.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:07
Water написав:
.........
А це вже наклеп на Львів.
Зараз ви ображаєте тих людей, які дали прихисток, місцями безкоштовно.
Не знаю, сколько людей выехало из Львова, но сдавали, в основном, за приличные деньги.
Простите, забыл, из какого вы города?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:10
ЛАД написав: Bobua написав:
...........
А хто такі “ми”? 😳🙀😱
Мрії -- то окрема тема.
Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.
А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...
І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.
То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...
"Мы" это государство.
А кому "нам це не треба"?
Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле?
Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же.
И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия.
Обратите внимание, как здесь клеймили lapay
, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, что lapay
всегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться.
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?
Йому й не треба з таким виходити.
Трамп, якщо виграє, то скаже.
Швейцарії і всякі Індії-Бразилії вже кажуть.
Світ повинен тверезо оцінювати ситуацію і таки казати своє слово, якщо українці всередині України не здатні осягнути й оцінити стан справ...
Якби була дивовижна ситуація, що всі 40млн готові воювати, всі позмінно, навіть старі (замість повільного згасання) -- то Світові й справді було би якось ніяково втручатись задля припинення такого дивовижного пориву.
Або, хоча би, якби існував чи створювався дієвий механізм примусу для всіх, як-от в Ізраїлі.
А так, коли ситуація дика, бо все бойове навантаження звалено на частки 1%... -- от якраз відсутність спроб припинення і буде потім “злочинною бездіяльністю”. І ще й тому, мабуть, Заходові так неспокійно, коли дає зброю і гроші...
А Зе всього лиш треба буде потім вийти зі словами “мене світ поставив перед фактом”.
Після того, як нарешті поставить.
“смєтунам” теж можна дати “поле для творчості”.
Наприклад, ще не окуповану територію донецької області. Всі незгодні із замиренням -- повинні мати право туди піти, автомат отримати, лопату, і вперед. Хоч до Камчатки... Так само і всі штабні, яким, схоже, вже дуже засмакувало царювать і кріпаків мать. Теж туди.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:16
Bobua написав: ЛАД написав:
.........
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
..........
Трамп, якщо виграє, то скаже.
Швейцарії і всякі Індії-Бразилії вже кажуть.
Світ повинен тверезо оцінювати ситуацію і таки казати своє слово, якщо українці всередині України не здатні осягнути й оцінити стан справ...
Світ поки що так прямо не каже.
А Зе всього лиш треба буде потім вийти зі словами “мене світ поставив перед фактом”.
Після того, як нарешті поставить.
От після того і скаже.
“смєтунам” теж можна дати “поле для творчості”.
Наприклад, ще не окуповану територію донецької області. Всі незгодні із замиренням -- повинні мати право туди піти, автомат отримати, лопату, і вперед. Хоч до Камчатки... Так само і всі штабні, яким, схоже, вже дуже засмакувало царювать і кріпаків мать. Теж туди.
Согласен. Флаг им в руки.
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