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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10118101191012010121>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:Благодійник Алексеевич, заробляв на виїздах і каже шо допомагав. Там дійсно розсиляли тимчасово по готелях.

Расскажите о своих достижениях, как вы помогали?

Для чого? Я не тільки допомогав, а й продовжую допомагать, місцями це дуже великий ризик, але не кричу по форумах, бо це небезпечно, тут через одного москалі.
Ви ж пишете ахінею за те, як гарно ви зробили людям, шо допомгли їм виїхать, шо вони повертаться не хочуть, як вони раніше не поїхали. І всі вам дякують, який ви молодець.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:02

  Бетон написав:⚡️Тим часом хасиди вже почали прибувати в Умань для традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, яке розпочнеться 2 жовтня.

Цього року очікується понад 50 тисяч паломників з Ізраїлю.



Даже хасидов везде пускают и выпускаются из воюющей страны

Во-первых, хасиды приезжают не только из Израиля.
Во-вторых, в Израиле их, насколько понимаю, не призывают.
В-третьих, никто не сомневается, что они после празднования Рош га-Шана вернутся, а не останутся здесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:07

  Water написав:.........
А це вже наклеп на Львів.
Зараз ви ображаєте тих людей, які дали прихисток, місцями безкоштовно.

Не знаю, сколько людей выехало из Львова, но сдавали, в основном, за приличные деньги.
Простите, забыл, из какого вы города?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:10

  ЛАД написав:
  Bobua написав:...........
А хто такі “ми”? 😳🙀😱

Мрії -- то окрема тема.
Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.
А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...
І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.

То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...

"Мы" это государство.
А кому "нам це не треба"?
Вам, тем, кто сидит в окопах на нуле?
Возможно. Но даже от таких (во всяком случае, во всяких интервью) часто слышны разговоры о "победе" и "границах91". Сейчас, правда, реже, но всё же.
И да, есть миллионы рассказывающих о "победе" и "границах91", но чтобы это произошло без их личного участия.
Обратите внимание, как здесь клеймили lapay, когда он в первый (и не только) раз написал о необходимости мира/перемирия. При том, что lapay всегда был проукраинским и антироссийским (иногда даже чересчур), его тут же записали чуть ли не во враги народа, даже не пытаясь разобраться.
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
Вполне может случиться, что эти тыловые миллионы после такого заявления его просто сметут. + любой такой договор должен быть утверждён ВР. Не уверен, что депутаты рискнут проголосовать за такое. "Мусорную люстрацию" помните?



Йому й не треба з таким виходити.

Трамп, якщо виграє, то скаже.
Швейцарії і всякі Індії-Бразилії вже кажуть.
Світ повинен тверезо оцінювати ситуацію і таки казати своє слово, якщо українці всередині України не здатні осягнути й оцінити стан справ...

Якби була дивовижна ситуація, що всі 40млн готові воювати, всі позмінно, навіть старі (замість повільного згасання) -- то Світові й справді було би якось ніяково втручатись задля припинення такого дивовижного пориву.
Або, хоча би, якби існував чи створювався дієвий механізм примусу для всіх, як-от в Ізраїлі.
А так, коли ситуація дика, бо все бойове навантаження звалено на частки 1%... -- от якраз відсутність спроб припинення і буде потім “злочинною бездіяльністю”. І ще й тому, мабуть, Заходові так неспокійно, коли дає зброю і гроші...

А Зе всього лиш треба буде потім вийти зі словами “мене світ поставив перед фактом”.
Після того, як нарешті поставить.

“смєтунам” теж можна дати “поле для творчості”.
Наприклад, ще не окуповану територію донецької області. Всі незгодні із замиренням -- повинні мати право туди піти, автомат отримати, лопату, і вперед. Хоч до Камчатки... Так само і всі штабні, яким, схоже, вже дуже засмакувало царювать і кріпаків мать. Теж туди.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:16

  Bobua написав:
  ЛАД написав:.........
Представьте себе, какой вой поднимется, если Зеленский выйдет и честно скажет что-нибудь вроде: "У нас не хватает сил для победы над врагом, поэтому я вынужден идти на переговоры с Путиным и нам придётся подписывать соглашение со значительными территориальными потерями".
..........

Трамп, якщо виграє, то скаже.
Швейцарії і всякі Індії-Бразилії вже кажуть.
Світ повинен тверезо оцінювати ситуацію і таки казати своє слово, якщо українці всередині України не здатні осягнути й оцінити стан справ...

Світ поки що так прямо не каже.

А Зе всього лиш треба буде потім вийти зі словами “мене світ поставив перед фактом”.
Після того, як нарешті поставить.

От після того і скаже.

“смєтунам” теж можна дати “поле для творчості”.
Наприклад, ще не окуповану територію донецької області. Всі незгодні із замиренням -- повинні мати право туди піти, автомат отримати, лопату, і вперед. Хоч до Камчатки... Так само і всі штабні, яким, схоже, вже дуже засмакувало царювать і кріпаків мать. Теж туди.

Согласен. Флаг им в руки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:38

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі.
Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))

Проблема мови насправді є, не хочеться колупати бо виллється багато гівна, але чого от пишуть на гілці Еміграція, як багато українців за 2 роки вже дійшли до С1 по німецькій мові, а от українську не можуть вивчити в мовному середовищі?

"не хочеться колупати", но всё-таки "колупнули". :)
Вы не видите разницы между "вивчити" и "розмовляти в побуті" и, тем более, признавать язык родным?
Или те, кто "дійшли до С1 по німецькій мові" дома или с другими беженцами на нём разговаривают?
Вы в Польше живёте не первый год и наверняка его уже хорошо освоили, дома говорите на каком языке?

є нюанс який ви свідомо чи не свідомо пропускаєте. а саме - вдома розмовляйте як хочете. а от зовні в Німеччині розмовляють німецькою, в Польщі - по-польськи. й тільки в Україні - російською - бо типа й так зрозуміють.

по-російські розмовляють часто тому, що так мова спілкування з іншими націями срср - але лише на початку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Для чого? Я не тільки допомогав, а й продовжую допомагать, місцями це дуже великий ризик, але не кричу по форумах, бо це небезпечно, тут через одного москалі.
Когда нечего рассказать то начинают бред нести про заговоры))
А может вы уже сами выехали? Из какого вы города?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 вер, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:40

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Water написав:........
Зараз пів Львова розмовляє москальською.

Тому що пів Львова виїхали за кордон та здали своє житло рузькомовним переселенцям з Харкова, Донбасу і т.д.

Истинные патриоты!
Но, вообще-то во Львове до 2014 тоже пол Львова говорили по-русски. После 2014 не был, не знаю.

а от до 1939 року взагалі не розмовляти. як так сталося? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:42

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.

Демагогія та передьоргування це - не помітити, що навальний та гіркін не мають українських паспортів І не живуть в Україні.

для детройда українець той "хто має паспорт і живе в Україні", для чиновника "має паспорт", а в результаті: "да какая разніца", що то що то: "внутрішній окупант", в якого нічого українського окрім паспорта нема.

І раптом ви забули про "виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України". Залишили тільки паспорт і місце проживання.
Це і є передьоргування. Фактичне.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, сколько людей выехало из Львова, но сдавали, в основном, за приличные деньги.
Простите, забыл, из какого вы города?
Всё правильно сдавали тогда в 2 раза дороже, чем до войны. А сами в Румынию и Болгарию по программе ехали. Выезжали у нас автобусы из Львова, так из 55 мест прибл. 40 были заняты беженцами из Львова.
Про оплату за места в автобусах.... Конечно я не оплачивал. 2тыс.грн. за одно место??? 50мест в автобусах и по 3-5 автобусов ежедневно. Или думаете были благотв. фонды. Оплачивали люди самостоятельно, но 40% выезжало именно как беженцы, которые потяряли жильё в Донбассе. Остальные на отдых с гонором, что их кормят плохо или расселили не в 5* отели. И ладно я понимаю Запорожье, когда раша продвигалась очень быстро к городу и его начали бомбить ракетами. Но Зап. регионы? Там было тихо, но бизнес - сдали квартиры и на берегу моря отдыхаем на дурняк. Ещё и выплатили всем по 300евро, как однор. помощь и волонтёры ежедневно привозили кофе, чай, быт. химию и др. заказы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 29 вер, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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