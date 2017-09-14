По-перше, для багатьох європейських держав Україна — це все ще далека країна. Чемберлен промовисто казав про Чехословаччину в 1938 році: «Це далека країна, про яку ми мало знаємо». Про Україну за ці роки звичайно знають вже набагато більше, але принцип все ж зберігається. Друга причина — страх перед ядерною війною, фундаментальний для розуміння, вагання, самостримування, зокрема, адміністрації Байдена і німецького уряду.



Це глибокий, вкорінений страх, і ми бачимо, як Путін знову погрожує ядерною ескалацію, якщо Україні дозволять вражати цілі вглиб Росії. І дуже цікаво подивитися на китайський аналіз війни в Україні. Китай зробив дуже реалістичний аналіз, один з його висновків — ядерний шантаж Путіна працює. Я думаю, що це дійсно важливо, це важливіше, ніж сентиментальна прихильність до Росії або бажання повернутися до ведення бізнесу з Росією, хоча все це є, і це працює. Я нещодавно, на свій жах, побачив у Financial Times інтерв'ю з високопоставленим британським дипломатом, який є моїм другом, дуже хорошою людиною. Він сказав: «Боже, ми повинні бути обережними з цими ударами, з ядерною ескалацією».



Третя проблема полягає в тому, що ми дійсно є демократіями, а демократіям важко досягти сильного консенсусу всередині країни щодо підтримки іншої країни, яка перебуває у війни. Виключенням є країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Польща. Тому що всі вони мають безпосередній досвід сусідства з Росією. Якщо на вас нападав ведмідь, ви добре знаєте, що з ведмедем треба боротися — це про них. Є також Данія — чудовий приклад маленької країни з блискучим політичним лідерством. Є Велика Британія, де підтримка України так само сильна, але знову ж таки, це виняток, тому що в Британії існує консенсус між усіма політичними партіями. І якщо сказати британській громадськості, що Путін — це Гітлер, одразу всі згадують історію і розуміють, що Британія має бути на боці України. Але це не працює у випадку США, і з зрозумілих причин не працює у випадку Німеччини.