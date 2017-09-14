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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10118101191012010121

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Ви в небезпечній ситуації». Оксфордський гуру Тімоті Еш — про час, коли Росія піде на переговори, позицію Гарріс і англійську Зеленського
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По-перше, для багатьох європейських держав Україна — це все ще далека країна. Чемберлен промовисто казав про Чехословаччину в 1938 році: «Це далека країна, про яку ми мало знаємо». Про Україну за ці роки звичайно знають вже набагато більше, але принцип все ж зберігається. Друга причина — страх перед ядерною війною, фундаментальний для розуміння, вагання, самостримування, зокрема, адміністрації Байдена і німецького уряду.

Це глибокий, вкорінений страх, і ми бачимо, як Путін знову погрожує ядерною ескалацію, якщо Україні дозволять вражати цілі вглиб Росії. І дуже цікаво подивитися на китайський аналіз війни в Україні. Китай зробив дуже реалістичний аналіз, один з його висновків — ядерний шантаж Путіна працює. Я думаю, що це дійсно важливо, це важливіше, ніж сентиментальна прихильність до Росії або бажання повернутися до ведення бізнесу з Росією, хоча все це є, і це працює. Я нещодавно, на свій жах, побачив у Financial Times інтерв'ю з високопоставленим британським дипломатом, який є моїм другом, дуже хорошою людиною. Він сказав: «Боже, ми повинні бути обережними з цими ударами, з ядерною ескалацією».

Третя проблема полягає в тому, що ми дійсно є демократіями, а демократіям важко досягти сильного консенсусу всередині країни щодо підтримки іншої країни, яка перебуває у війни. Виключенням є країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Польща. Тому що всі вони мають безпосередній досвід сусідства з Росією. Якщо на вас нападав ведмідь, ви добре знаєте, що з ведмедем треба боротися — це про них. Є також Данія — чудовий приклад маленької країни з блискучим політичним лідерством. Є Велика Британія, де підтримка України так само сильна, але знову ж таки, це виняток, тому що в Британії існує консенсус між усіма політичними партіями. І якщо сказати британській громадськості, що Путін — це Гітлер, одразу всі згадують історію і розуміють, що Британія має бути на боці України. Але це не працює у випадку США, і з зрозумілих причин не працює у випадку Німеччини.

Політики мейнстріму бачать у цьому фундаментальну загрозу міжнародному порядку, без сумніву. Якщо одній країні може зійти з рук вторгнення в сусідню країну і захоплення території розміром із Словенію — приблизно стільки сьогодні контролює Росія в Україні — то міжнародний порядок втрачено, і ми знову опинилися в джунглях. Притомні люди це розуміють, але є значні політичні сили, чи то Національне об'єднання Марін Ле Пен у Франції, чи то [праворадикальна партія в Німеччині] AFD, або [ліворадикальна партії в Німеччині] Альянс Сари Вагенкнехт, яка щойно досягла вражаючого успіху на виборах у Східній Німеччині. Вони є дружніми до Росії.

Вони не розуміють, що Росія слабка. Вся їх західна система колективної безпеки та експертизи побудована на тому, що Росія фантастично сильна, і з нею не можна жартувати. На рівні еліти існує ідея, що це одна з великих держав, і з великими державами все одно доведеться мати справу в майбутньому. На це ж працює роками місцева експертиза. Це все дуже складно міняти.

Як складно і доносити, що насправді Росія крихка, а її поразка — це дійсно найкраще, що могло б статися з Росією, так само, як поразка в 1945 році була найкращим, що сталося з Німеччиною.

останній пункт підтримую обома руками 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 вер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:57

  ЛАД написав:
  Бетон написав:⚡️Тим часом хасиди вже почали прибувати в Умань для традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, яке розпочнеться 2 жовтня.

Цього року очікується понад 50 тисяч паломників з Ізраїлю.



Даже хасидов везде пускают и выпускаются из воюющей страны

Во-первых, хасиды приезжают не только из Израиля.
Во-вторых, в Израиле их, насколько понимаю, не призывают.
В-третьих, никто не сомневается, что они после празднования Рош га-Шана вернутся, а не останутся здесь.

Во первых, они ездят куда хотят. Остаются где хотят.
Во вторых, я рад за вас, что вы не сомневаетесь именно в хасидах.
В-третьих, попытки оправдания перед украинцами выглядят убого
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 13:58

Игорь Алексеевич

так из 55 мест прибл. 40 были заняты беженцами из Львова.


Вони у Львів приїхали потягом зі сходу. Не фантазуйте.
Так, були і є такі, хто зі Львову (чи інших частин заходу України ) поїхали в Ірландії / Німеччини на виплати. Але це невелика кількість.
І да.. «в Донбасе» - це чистокровний рашиський сленг. Як і «на Украине». У нас «в Донбасе» не кажуть. Припиняли б ви вже «хавати» з російських інформпомийок.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 вер, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вони у Львів приїхали потягом зі сходу. Не фантазуйте.

Именно потягом ехали во Львов. Иногда тогда людям из Донбасса легче было ехать во Львов, чем в Запорожье. В один день во Львове даже ждал автобус 3 часа поезд, который задерживался из Краматорска из за обстрелов. Ехало в нём 6чел, которые были записаны заранее на этот автобус. Поэтому если вы не в теме, то лучше молчите. А то вы старый умняк по всем темам...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:06

Игорь Алексеевич

Именно потягом ехали во Львов


Отож. А не «бєжєнцы из Львова».

Поэтому если вы не в теме


По якому «этому»? :D


вы старый умняк по всем темам.


Це ж краще, ніж «старий дурак» з прогнозами в усіх темах? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 вер, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Отож. А не «бєжєнцы из Львова»
Из Львова ехали беженцы с др. регионов и беженцы с самого Львова. Тогда программа была для всех, кто проживал в Украине. Болгары не делили людей на зап. регион и вост.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це ж краще, ніж «старий дурак» з прогнозами в усіх темах?
Наконец то ты признался, что Хотаб дурак))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Це ж краще, ніж «старий дурак» з прогнозами в усіх темах?
Наконец то ты признался, что Хотаб дурак))

«Сам дурак» - це потужна потужність)


Болгары не делили


Ніхто не ділив.
Мова про оцей ваш маразм:

так из 55 мест прибл. 40 были заняты беженцами из Львова.


Ще раз: їхали із Львова - не дорівнює «беженцы из Львова».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:26

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Це ж краще, ніж «старий дурак» з прогнозами в усіх темах?
Наконец то ты признался, что Хотаб дурак))

  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 14:32

Когда ты обиделась, но не смогла..

  vitaliiangel написав:модерация если будете так рьяно тереть посты я вообще перестану писать. Надеюсь вам когда-то полегчает, если больше делать нефиг


Перестану писать
Или там ударение другое и мы тебя поняли не верно?
:mrgreen:

Или то был аналгель, а счас же уже другой? :D
Hotab
 
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