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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:02
Bobua flyman
сегодня дал ссылку на Любарского https://www.youtube.com/watch?v=_qbGw8NBZIc
, там другой взгляд, в т.ч. и на отношение армии к миру. Не знаю, насколько он верен.
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