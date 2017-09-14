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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10115101161011710118>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:02

Bobua
flyman сегодня дал ссылку на Любарского https://www.youtube.com/watch?v=_qbGw8NBZIc, там другой взгляд, в т.ч. и на отношение армии к миру. Не знаю, насколько он верен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:45

  ЛАД написав:Ирина, вы очень старательно вычистили все посты о языке, даже вполне нейтральные и даже не касающикся украинского.
Но высеры flymanviewtopic.php?p=5772216#p5772216 и viewtopic.php?p=5772220#p5772220, с которых всё началось, Вы почему-то оставили.
Непонятно.

не перейматесь, мої питання про мову до вас теж почистили. так що "гаварите" далі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:56

  Wirująświatła написав:

То скоро в нас із затримкою на півроку почнуть різних цицькоцмудильників просити "віддавати неоплатний борг"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:08

Дивина та й годі!

Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:12

  Успіх написав:Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС

Воюєм далі?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:16

  Успіх написав:Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС

Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:17

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС

Воюєм далі?

Напевно потерли, то ще раз запитаю))
Бандерлог таки буде зимувати в пікселі, чи піде додому? :D
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:20

Як так?©))

  pesikot написав:
  Успіх написав:Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС

Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7

Нам тут постійно втирали, що якщо не дали до кінця тижня, то буде аж у вівторок, бо вихідні/не банківські дні... поки перерахують...

А за 31місяць нам 1раз прийшло у суботу і от тепер перший раз прийшло в неділю!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:21

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:23

  flyman написав:То скоро в нас із затримкою на півроку почнуть різних цицькоцмудильників просити "віддавати неоплатний борг"
у них тоже своя бусификация провинившихся.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10115101161011710118>
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