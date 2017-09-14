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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:02
Bobua flyman
сегодня дал ссылку на Любарского https://www.youtube.com/watch?v=_qbGw8NBZIc
, там другой взгляд, в т.ч. и на отношение армии к миру. Не знаю, насколько он верен.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:45
не перейматесь, мої питання про мову до вас теж почистили. так що "гаварите" далі
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Shaman
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Додано: Нед 29 вер, 2024 16:56
Wirująświatła написав:
То скоро в нас із затримкою на півроку почнуть різних цицькоцмудильників просити "віддавати неоплатний борг"
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flyman
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:08
Щоб не кидати і тут, і там >>>Валютний ринок в контексті ДС
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:12
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Banderlog
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:16
Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7
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pesikot
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:17
Banderlog написав:
Воюєм далі?
Напевно потерли, то ще раз запитаю))
Бандерлог таки буде зимувати в пікселі, чи піде додому?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:20
pesikot написав:
Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7
Нам тут постійно втирали, що якщо не дали до кінця тижня, то буде аж у вівторок, бо вихідні/не банківські дні... поки перерахують...
А за 31місяць нам 1раз прийшло у суботу і от тепер перший раз прийшло в неділю!
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:21
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:23
flyman написав:
То скоро в нас із затримкою на півроку почнуть різних цицькоцмудильників просити "віддавати неоплатний борг"
у них тоже своя бусификация провинившихся.
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