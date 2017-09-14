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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1011610117101181011910120 ... 10122>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:25

  flyman написав:
  detroytred написав:І раптом ви забули про "виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України". Залишили тільки паспорт і місце проживання.
Це і є передьоргування. Фактичне.

"За мір во всьом мірє"... це любий глобальний китаєць/індієць та інший "друг міра" попадає в дефініцію

Забули, що китєць-індієць не має українського паспорта і не проживає в Україні.
Тому не "попадає в дефініцію".

І про Перемогу над рфією, а також знищення росокупантів китайці-індійці не кажуть.

Зав'язуйте передьоргувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:39

  Игорь Алексеевич написав:Про оплату за места в автобусах.... Конечно я не оплачивал. 2тыс.грн. за одно место??? 50мест в автобусах и по 3-5 автобусов ежедневно. Оплачивали люди самостоятельно, но 40% выезжало именно как беженцы, которые потяряли жильё в Донбассе.

Тобто ви звичайний барига, який наживався на біженцях.
І шо ви з себе тут корчите, благо_дєятєль?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:41

Наболіло. Хочу виговоритись))

Так хочеться поговорити про наш менталітет...

Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!

Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))

Я б хотів просто написати про дибілізм деяких🤦🏻
Просто коротко:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻

- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)🤦🏻

- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻

- розуміння/співчуття до тих, які мають болячки(скажімо щось з хребтом, чи ще щось) - 0,000001%!🤦🏻

А я кажу - "світ цинічний!"
Та тут он поруч дибілів і циніків - хоч греблю гати!🤦🏻

Може ще щось згадаю, то напишу...

А ви що скажете на це друзі-фронтовики?
У вас теж так?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.

"Союзники хочуть не дати програти Україні".

Зато честно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Армія рф окупувала Маринівку та просунулась біля Новогродівки, — DeepState.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:48

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Щоб не кидати і тут, і там >>>

Валютний ринок в контексті ДС

Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7

Нам тут постійно втирали, що якщо не дали до кінця тижня, то буде аж у вівторок, бо вихідні/не банківські дні... поки перерахують...

А за 31місяць нам 1раз прийшло у суботу і от тепер перший раз прийшло в неділю!

Долярчик, навіщо ти ставишь питання, якщо не хочешь отримувати відповідь ?

Доречно, було б тобі запитати в бухгалтерії
Але ти, раз за разом, пишешь в СпортЛото ...

Як так ? (с)
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:49

Wirująświatła
Ну так , 300 ТГ-каналів самі себе не перечитають ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:52

  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:54

  Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.

"Союзники хочуть не дати програти Україні".

Зато честно

Метою, москаль, а не ціллю ...

І ти знову збрехав
Бо полуправда, гірша за брехню

"Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні – він цього не говорив – не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має поновити суверенітет над своєю територією. А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - заявив він.


Ні, тобі не можна в хасіди. Тебе ж там побьють одразу
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:57

  Успіх написав:Так хочеться поговорити про наш менталітет...

Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!

Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))

Я б хотів просто написати про дибілізм деяких🤦🏻
Просто коротко:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻

- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)🤦🏻

- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻

- розуміння/співчуття до тих, які мають болячки(скажімо щось з хребтом, чи ще щось) - 0,000001%!🤦🏻

А я кажу - "світ цинічний!"
Та тут он поруч дибілів і циніків - хоч греблю гати!🤦🏻

Може ще щось згадаю, то напишу...

А ви що скажете на це друзі-фронтовики?
У вас теж так?

Выходите в аренду. Всё остальное - проблемы не ваши )
stm
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