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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:25
flyman написав: detroytred написав:
І раптом ви забули про "виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України". Залишили тільки паспорт і місце проживання.
Це і є передьоргування. Фактичне.
"За мір во всьом мірє"... це любий глобальний китаєць/індієць та інший "друг міра" попадає в дефініцію
Забули, що китєць-індієць не має українського паспорта і не проживає в Україні.
Тому не "попадає в дефініцію".
І про Перемогу над рфією, а також знищення росокупантів китайці-індійці не кажуть.
Зав'язуйте передьоргувати.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:39
Игорь Алексеевич написав:
Про оплату за места в автобусах.... Конечно я не оплачивал. 2тыс.грн. за одно место??? 50мест в автобусах и по 3-5 автобусов ежедневно. Оплачивали люди самостоятельно, но 40% выезжало именно как беженцы, которые потяряли жильё в Донбассе.
Тобто ви звичайний барига, який наживався на біженцях.
І шо ви з себе тут корчите, благо_дєятєль?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:41
Так хочеться поговорити про наш менталітет...
Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!
Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))
Я б хотів просто написати про дибілізм деяких🤦🏻
Просто коротко:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)🤦🏻
- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻
- розуміння/співчуття до тих, які мають болячки(скажімо щось з хребтом, чи ще щось) - 0,000001%!🤦🏻
А я кажу - "світ цинічний!"
Та тут он поруч дибілів і циніків - хоч греблю гати!🤦🏻
Може ще щось згадаю, то напишу...
А ви що скажете на це друзі-фронтовики?
У вас теж так?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:43
❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.
"Союзники хочуть не дати програти Україні".
Зато честно
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:44
❗️Армія рф окупувала Маринівку та просунулась біля Новогродівки, — DeepState.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:48
Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, наша банківська система майже 2 роки, як працює 24/7
Нам тут постійно втирали, що якщо не дали до кінця тижня, то буде аж у вівторок, бо вихідні/не банківські дні... поки перерахують...
А за 31місяць нам 1раз прийшло у суботу і от тепер перший раз прийшло в неділю!
Долярчик, навіщо ти ставишь питання, якщо не хочешь отримувати відповідь ?
Доречно, було б тобі запитати в бухгалтерії
Але ти, раз за разом, пишешь в СпортЛото ...
Як так ? (с)
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:49
Wirująświatła
Ну так , 300 ТГ-каналів самі себе не перечитають ...
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:52
Успіх написав:
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:54
Бетон написав:
❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю
, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.
"Союзники хочуть не дати програти Україні".
Зато честно
Метою, москаль, а не ціллю ...
І ти знову збрехав
Бо полуправда, гірша за брехню
"Я дотримувався думки, і канцлер сказав це в урядовій заяві через три дні після початку війни, що насправді ми зараз допомагаємо Україні – він цього не говорив – не щоб виграти цю війну, а щоб не програти. Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має поновити суверенітет над своєю територією. А Росія має припинити нападати на цю країну. Ми повинні зробити все, щоб Росія вважала продовження війни із застосуванням військової сили безнадійним. І ми досить далекі від цього", - заявив він.
Ні, тобі не можна в хасіди. Тебе ж там побьють одразу
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Додано: Нед 29 вер, 2024 17:57
Успіх написав:
Так хочеться поговорити про наш менталітет...
Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!
Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))
Я б хотів просто написати про дибілізм деяких🤦🏻
Просто коротко:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)🤦🏻
- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻
- розуміння/співчуття до тих, які мають болячки(скажімо щось з хребтом, чи ще щось) - 0,000001%!🤦🏻
А я кажу - "світ цинічний!"
Та тут он поруч дибілів і циніків - хоч греблю гати!🤦🏻
Може ще щось згадаю, то напишу...
А ви що скажете на це друзі-фронтовики?
У вас теж так?
Выходите в аренду. Всё остальное - проблемы не ваши )
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