Додано: Нед 29 вер, 2024 17:41

Так хочеться поговорити про наш менталітет...



Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!



Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))



Я б хотів просто написати про дибілізм деяких🤦🏻

Просто коротко:

- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻



- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)🤦🏻



- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻



- розуміння/співчуття до тих, які мають болячки(скажімо щось з хребтом, чи ще щось) - 0,000001%!🤦🏻



А я кажу - "світ цинічний!"

Та тут он поруч дибілів і циніків - хоч греблю гати!🤦🏻



Може ще щось згадаю, то напишу...



А ви що скажете на це друзі-фронтовики?

У вас теж так?