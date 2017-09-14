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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101171011810119101201012110122>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:58

  Успіх написав:Так хочеться поговорити про наш менталітет...

Спершу ніж писати про когось, підійди до дзеркала ... подивись на себе

Згадай, як ти фінансову піраміду рекламував, згадай, як за ЗЕ агітував
Згадай, що тобі писали при цьому

  Успіх написав:- поваги до старших тут 0,000001%!🤦🏻

А я тобі давно писав, що тебе будуть бити
При том ж, свої

Бо ти багато патякаєшь :)
А розуму немає, від слова зовсім
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:07

  Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.

"Союзники хочуть не дати програти Україні".
Зато честно

Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается.
В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво?
Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.

Должна ли Украина выиграть войну?
Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.

https://www.bild.de/politik/inland/cdu-kandidat-merz-erklaert-seinen-plan-was-habe-ich-davon-wenn-sie-kanzler-werden-66f79ea8ee5af53f9b20517e

Там ещё хороший ответ:
Нам снова придется работать больше?
Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.

Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.

Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:13

  Успіх написав:Так хочеться поговорити про наш менталітет...

Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!

Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))
...........

А як же "побратими"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Силы обороны поразили арсенал хранения ракет на территории РФ, - источник
Силы безопасности и обороны Украины атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области, сообщил УНИАН проинформированный источник.

"В ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ", - сообщил источник.

2) Генштаб подтвердил поражение арсенала ракет "Котлубань" в РФ: какие последствия удара
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешное поражение военного арсенала ракет "Котлубань" в Волгоградской области РФ.

"Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, возле поселка Котлубань Волгоградской области", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Также отмечается, что накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.


PS. От оно чё
Когда ВСУ продолжает выносить тылы в РФ, в Украине, всё чаще, звучат голоса "надо переговоры", "надо принимать условия", "надо отдавать территории"

Я, лично, не сомневаюсь чью сторону поддерживают эти голоса И это не Украина
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:18

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Так хочеться поговорити про наш менталітет...

Бо за 31міс життя разом "з різними мужиками"))) багато чого накопилось сказати!

Про п'янки наче Бобюа і Бандерлог писали, то мені вже це писати не треба))
...........

А як же "побратими"?

Да всё просто, Долярчик уже там всех достал :)

Вероятно, это план "В" у Долярчика - всех достать, чтобы сцаными тряпками прогнали до самого Львова :)
Но план, такой же невыполнимый, как и "А", и "Б"

Отправять его снова куда-то копать и так ... до следующего приступа у Долярчика :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:19

  ЛАД написав:
  Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.

"Союзники хочуть не дати програти Україні".
Зато честно

Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается.
В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво?
Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.

Должна ли Украина выиграть войну?
Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.

https://www.bild.de/politik/inland/cdu-kandidat-merz-erklaert-seinen-plan-was-habe-ich-davon-wenn-sie-kanzler-werden-66f79ea8ee5af53f9b20517e

Там ещё хороший ответ:
Нам снова придется работать больше?
Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.

Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.

Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.

Спасибо, ЛАД.
Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:21

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:21

  ЛАД написав:
  Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.

"Союзники хочуть не дати програти Україні".
Зато честно

Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается.
В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво?
Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.

Должна ли Украина выиграть войну?
Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.

https://www.bild.de/politik/inland/cdu-kandidat-merz-erklaert-seinen-plan-was-habe-ich-davon-wenn-sie-kanzler-werden-66f79ea8ee5af53f9b20517e

Там ещё хороший ответ:
Нам снова придется работать больше?
Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.

Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.

Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.

Праця зробила з мавпи людину. (с)
Думаю, що малось на увазі, якщо віддавати багато все більше часу байдикуванню, то це рано чи пізно призведе до відчутної деградації (напр. як пенсіонерів які перестають будь-що робити по житті)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:30

Давай про себе ;)

  pesikot написав:Спершу ніж писати про когось, підійди до дзеркала ... подивись на себе
Дивився - точно я не Будівельник!)))
  pesikot написав:А я тобі давно писав, що тебе будуть бити
При том ж, свої
Мене тут ніхто не б'є!
  pesikot написав:Бо ти багато патякаєшь
Я знаю з ким і що можна балакати!
  pesikot написав:А розуму немає, від слова зовсім
Співчуваю, що в тебе нема розуму))

Але ти таки тормоз!
Бо знову ти про мене!

Кажу ж тобі - пиши ПРО СЕБЕ!
Про себе!

Чому не пішов на фронт на початку повномасштабної, коли ворог майже стукав тобі у двері?
Засцяв?
То признайся, так і скажи, що засцяв!
Будь мужиком, а не кітопсом!)))
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:32

  Бетон написав:Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.

Бетон, прекрати ронять штангу себе на голову
Я вообще удивляюсь, как ты можешь делать инженерные расчеты
У тебя же 2+2, в зависимости, от фаз Луны и расположения планет, то =7, то =1

Ты накинул, тебе сказали, что ты накинул
Ты полную цитату так и не смог прочитать, и понять
pesikot
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  #<1 ... 101171011810119101201012110122>
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