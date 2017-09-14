Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.
"Союзники хочуть не дати програти Україні". Зато честно
Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается. В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво? Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.
Должна ли Украина выиграть войну? Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.
Нам снова придется работать больше? Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.
Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.
Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.
Силы безопасности и обороны Украины атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области, сообщил УНИАН проинформированный источник.
"В ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ", - сообщил источник.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешное поражение военного арсенала ракет "Котлубань" в Волгоградской области РФ.
"Сегодня ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, возле поселка Котлубань Волгоградской области", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Также отмечается, что накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.
PS. От оно чё Когда ВСУ продолжает выносить тылы в РФ, в Украине, всё чаще, звучат голоса "надо переговоры", "надо принимать условия", "надо отдавать территории"
Я, лично, не сомневаюсь чью сторону поддерживают эти голоса И это не Украина
Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.
"Союзники хочуть не дати програти Україні". Зато честно
Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается. В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво? Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.
Должна ли Украина выиграть войну? Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.
Нам снова придется работать больше? Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.
Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.
Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.
Спасибо, ЛАД. Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.
Бетон написав:❗️Україна ніколи не зможе перемогти росію. Це ніколи не було ціллю, — лідер опозиційної партії в Німеччині, кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц.
"Союзники хочуть не дати програти Україні". Зато честно
Вы сильно обрезали цитату. Смысл искажается. В оригинале звучит так (в гуглопереводе):
Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво? Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.
Должна ли Украина выиграть войну? Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.
Нам снова придется работать больше? Что именно для нас является работой? Это неприятное прерывание нашего свободного времени или часть нашего удовлетворения в жизни? Если это остается неприятным прерыванием нашего свободного времени, то мы можем продолжить путь. Но это приводит к массовой потере благосостояния.
Если мы скажем, что это часть нашей реализации в жизни, часть нашей самореализации, что мы, возможно, даже наслаждаемся своей работой (я получаю удовольствие, подозреваю, что и вы тоже), тогда мы можем без предубеждений задать вопрос: почему мы действительно способствуем сегодня 45 миллионам занятых людей, которые работают не больше часов, чем 30 лет назад? У нас было на семь миллионов меньше трудоустроенного населения.
Конец не очень понял, вероятно, из-за неудачного перевода.
Праця зробила з мавпи людину. (с) Думаю, що малось на увазі, якщо віддавати багато все більше часу байдикуванню, то це рано чи пізно призведе до відчутної деградації (напр. як пенсіонерів які перестають будь-що робити по житті)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.