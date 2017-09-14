Но что означает этот термин сейчас для Украины? Если бы вы были канцлером: могли бы вы сказать, что мы бы поддерживали более жестко и устойчиво?

Сегодня 27 сентября 2024 года, и, к сожалению, мы не можем повернуть время вспять. Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало.



Должна ли Украина выиграть войну?

Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после начала войны, что мы сейчас действительно помогаем Украине, чтобы выиграть эту войну - он этого не говорил - но не проиграть ее. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого.