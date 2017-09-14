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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1011810119101201012110122>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:33

  ЛАД написав:А як же "побратими"?
От мій справжній побратим - найкращий друг посеред інших, то так і каже, як Ви написали - так звані "побратими" - в лапках!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:35

  Успіх написав:- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻


а на що саме тринькають?
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:36

Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:
  Успіх написав:- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)


а на що саме тринькають?
Та навіть на онлайн казино.
Реально розповідали, що в день виплат вже може все просрати і на наступний ходити позичати
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:37

Наш менталітет - вражає!))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.

От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.
А псинокіт зразу приміряє все на мене 🤦🏻
Навіть Флер не спромоглася щось про загальний менталітет написати, а теж про мене натякнула🤦🏻
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:39

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:40

flyman


якщо віддавати багато все більше часу байдикуванню, то це рано чи пізно призведе до відчутної деградації (напр. як пенсіонерів які перестають будь-що робити по житті)


Безробітний з 300 тг каналами - це рахується «роботою», чи це як «пенсіонер»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:40

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.

От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.
А псинокіт зразу приміряє все на мене 🤦🏻

Навчишь не хамити
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.

От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.
А псинокіт зразу приміряє все на мене
Навіть Флер не спромоглася щось про загальний менталітет написати, а теж про мене натякнула
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:42

  Успіх написав:про загальний менталітет
нет никакого загального менталітету. есть нормы и правила конкретного сообщества. В другой бригаде всё может быть иначе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:44

  Бетон написав:.............
Спасибо, ЛАД.
Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.

Напрасно иронизируете.
Что хотят европейцы дело европейцев. А вот что хотим мы уже много лет?
ЛАД
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