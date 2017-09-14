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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:33
ЛАД написав:
А як же "побратими"?
От мій справжній побратим - найкращий друг посеред інших, то так і каже, як Ви написали - так звані "побратими" - в лапках!
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:35
Успіх написав:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)🤦🏻
а на що саме тринькають?
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jump
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:36
jump написав: Успіх написав:
- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)
а на що саме тринькають?
Та навіть на онлайн казино.
Реально розповідали, що в день виплат вже може все просрати і на наступний ходити позичати
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:37
Wirująświatła написав: Успіх написав:
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.
От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.
А псинокіт зразу приміряє все на мене 🤦🏻
Навіть Флер не спромоглася щось про загальний менталітет написати, а теж про мене натякнула🤦🏻
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:39
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:40
flyman
якщо віддавати багато все більше часу байдикуванню, то це рано чи пізно призведе до відчутної деградації (напр. як пенсіонерів які перестають будь-що робити по житті)
Безробітний з 300 тг каналами - це рахується «роботою», чи це як «пенсіонер»?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:40
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.
От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.А псинокіт
зразу приміряє все на мене 🤦🏻
Навчишь не хамити
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:42
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда всем недовольны. Из-за низкого EQ они не способны найти и устранить факторы их раздражающие, поэтому разражены на всех, особенно если ты младше/слабее.
От я хотів про загальний менталітет поговорити і от ти підтримав розмову, пояснив.
А псинокіт зразу приміряє все на мене
Навіть Флер не спромоглася щось про загальний менталітет написати, а теж про мене натякнула
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:42
Успіх написав:
про загальний менталітет
нет никакого загального менталітету. есть нормы и правила конкретного сообщества. В другой бригаде всё может быть иначе.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 29 вер, 2024 18:44
Бетон написав:
.............
Спасибо, ЛАД.
Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.
Напрасно иронизируете.
Что хотят европейцы дело европейцев. А вот что хотим мы уже много лет?
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