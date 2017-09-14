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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10119101201012110122>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:44

Марнотратство

  Faceless написав:
jump написав:
  Успіх написав:- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)


а на що саме тринькають?
Та навіть на онлайн казино.
Реально розповідали, що в день виплат вже може все просрати і на наступний ходити позичати

На казино, то я вже писав, що десь 3-4 цим бавляться.
А решта купують все що завгодно!
То якісь креветки
То раки
То якесь м'ясо (хоч нам дають м'ясо)
То рибу
А про енергетики - то взагалі, ппц!
Хлепчуть їх і хлепчуть!
Один, що зі мною їздив на навчання, то для нього 5шт енергетиків випити в день - норма!
Ще й хвалився, що якось 15шт випив за день!🤦🤦🏻🤦‍♂️

І то я ще не пишу про елітний алкоголь :mrgreen:
Бо простий алкоголь - то ящиками таряться/або замовляють в певних місцях.
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:45

  Faceless написав:
jump написав:
  Успіх написав:- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)


а на що саме тринькають?
Та навіть на онлайн казино.
Реально розповідали, що в день виплат вже може все просрати і на наступний ходити позичати

Після 9-10 місяців в Африці контрачі (ясно що це одиниці) по прильоту у Львів примудрялись все зароблене (десь 10-15 куів у рядового контрача ) спустити за місяць.
Я знав пілота (він ще в ЗСУ, продовжує літати) який 1+ куй спускав за тиждень і далі позичав.
Є якийсь відсоток людей, які не вміють зберігати гроші. А при бажані спустити можна будь яку суму.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:47

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  Faceless написав:
jump написав:[quote="5772390:Успіх"]- тринькають гроші на ліво і на право, як останній день живуть(ну ще холлостяків можна зрозуміти, але ж і сімейні таке роблять!)


а на що саме тринькають?
Та навіть на онлайн казино.
Реально розповідали, що в день виплат вже може все просрати і на наступний ходити позичати

Після 9-10 місяців в Африці контрачі (ясно що це одиниці) по прильоту у Львів примудрялись все зароблене (десь 10-15 куів у рядового контрача ) спустити за місяць.
Я знав пілота (він ще в ЗСУ, продовжує літати) який 1+ куй спускав за тиждень і далі позичав.
Є якийсь відсоток людей, які не вміють зберігати гроші. А при бажані спустити можна будь яку суму.[/quote]Ті самі історії чув про моряків. І навіть більші гроші за рейс. Квартири купували щоб вберегти від самих себе :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:48

flyman

ціцькоцмудження це образ жізні чи альтерего?


Треба Успіха спитати. Майже 3 роки, чималий досвід. А ти коли «цмудити»? Чи бустілат для сітківок ще не підвезли? Тим більше тобі не в дивину, університетсько-іиклалацька сіська була смачною? Губи памʼятають ?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 вер, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:50

и понеслось, щас хотаб расскажет про всех дебилов в твоём окружении. любимая тема "все дебилы я хороший"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:50

  Faceless написав:А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Так я думав, що війна більш "здружує"/об'єднує людей!
Що "брат за брата", а "побратим за побратима" і т.п.

Хоч кажуть, що в піхоті це більш таке наближене до реальності...

А я думав, що має бути таке всюди на фронті/у війську.
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 29 вер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:50

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.............
Спасибо, ЛАД.
Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.

Напрасно иронизируете.
Что хотят европейцы дело европейцев. А вот что хотим мы уже много лет?

Хотим, чтобы парторги из Московии не указывали, как нам надо жить

Кого выбирать во власть, какую власть строить

Простая концепция "Відєбіться від нас" (с) Лесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:51

  Успіх написав:Так я думав, що війна більш "здружує"/об'єднує людей!
:D :D :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:53

  Wirująświatła написав:и понеслось, щас хотаб расскажет про всех дебилов в твоём окружении. любимая тема "все дебилы я хороший"

У тебе зараз EQ-метр зашкалив, квадробере по мавпячому типу :P
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:56

Wirująświatła
Ні, ну я от якось пробував рахувати))
То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів))
Скажімо 7-8 проти 4-5 :mrgreen:
А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних :D
Успіх
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