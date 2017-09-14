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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10119101201012110122

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 18:57

  Успіх написав:
  Faceless написав:А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Так я думав, що війна більш "здружує"/об'єднує людей!
Що "брат за брата", а "побратим за побратима" і т.п.

Хоч кажуть, що в піхоті це більш таке наближане до реальності...

А я думав, що має бути таке всюди на фронті/у війську.

Долярчик, ти сам на цьому форумі розпочав тему, я - військовий, а ви в тилу - всі ухилянти

Це ж ти радів, зараз у всіх "ухилянтів" майно отберемо і запануємо
То так, дивись у дзеркало

Я сам тоді писав, досить, не треба вбивати клин між військовими і цивільними
Ми всі в одному човні
Але тобі знову було весело "хоть поржём"
І зупинятись ти не збирався

А теперь питаєшь, а чого так сталося ?
А тому що, прийшли такі ж як ти ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:00

  Успіх написав:Wirująświatła
Ні, ну я от якось пробував рахувати))
То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів))
Скажімо 7-8 проти 4-5 :mrgreen:
А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних :D

Проблема в тому, що навіть невелика кількість мудаків спотворює всю спільноту.
Як ложка дьогтю бочку меду.

А вказане вами співвідношення, то і овсі капець.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:00

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Так я думав, що війна більш "здружує"/об'єднує людей!
:D :D :D

Але, судячи по моїх побратимах, а також по тутешніх деяких персонажах - нікуя вона не об'єднує!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:01

  Успіх написав:Wirująświatła
Ні, ну я от якось пробував рахувати))
То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів))
Скажімо 7-8 проти 4-5 :mrgreen:
А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних :D

пяточник считал слоников, а успих дебилов :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:10

  Faceless написав:.........
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається

Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:11

Дивне призначення.
Не заступника, не начштаба, а бувшого комбрига з посади "начальника відділу управління фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України" на бригаду, яка знаходиться в отакому складному становищі.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogo/331302
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:12

Простий приклад

  detroytred написав:
  Успіх написав:Wirująświatła
Ні, ну я от якось пробував рахувати))
То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів))
Скажімо 7-8 проти 4-5 :mrgreen:
А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних :D

Проблема в тому, що навіть невелика кількість мудаків спотворює всю спільноту.
Як ложка дьогтю бочку меду.

А вказане вами співвідношення, то і овсі капець.
Так розумієте, що інколи достатньо 1-2 дибіла, щоб наговрили куєти, яка потім місяцями тягнеться...
Типу, в них такі жарти🤦🏻

Або он просто, є собі такий на Марсі старшина, який видає продукти, форму(як в сезон дають) ну і за паливом може поїхати...(отака в ньому "непезпечна" робота) - так от, як видає продукти, то майже кожному другому каже/кляне: "я вас понагодовую! Поприходять вічно голодні!"
А як хтось питає, чи є те, чи те.
Миттєво відповідає/буркоче: "В магазині є!"
І вічно рожа недовольна в нього...
І вічно стогне "як мене то всьо з@іпало!"
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  #<1 ... 10119101201012110122
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