Faceless написав:А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Так я думав, що війна більш "здружує"/об'єднує людей! Що "брат за брата", а "побратим за побратима" і т.п.
Хоч кажуть, що в піхоті це більш таке наближане до реальності...
А я думав, що має бути таке всюди на фронті/у війську.
Долярчик, ти сам на цьому форумі розпочав тему, я - військовий, а ви в тилу - всі ухилянти
Це ж ти радів, зараз у всіх "ухилянтів" майно отберемо і запануємо То так, дивись у дзеркало
Я сам тоді писав, досить, не треба вбивати клин між військовими і цивільними Ми всі в одному човні Але тобі знову було весело "хоть поржём" І зупинятись ти не збирався
А теперь питаєшь, а чого так сталося ? А тому що, прийшли такі ж як ти ...
Успіх написав:Wirująświatła Ні, ну я от якось пробував рахувати)) То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів)) Скажімо 7-8 проти 4-5 А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних
Проблема в тому, що навіть невелика кількість мудаків спотворює всю спільноту. Як ложка дьогтю бочку меду.
Успіх написав:Wirująświatła Ні, ну я от якось пробував рахувати)) То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів)) Скажімо 7-8 проти 4-5 А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних
пяточник считал слоников, а успих дебилов
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
Faceless написав:......... А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Вы правы. Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Дивне призначення. Не заступника, не начштаба, а бувшого комбрига з посади "начальника відділу управління фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України" на бригаду, яка знаходиться в отакому складному становищі. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogo/331302
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Wirująświatła Ні, ну я от якось пробував рахувати)) То добрих людей виявилось більше, ніж дибілів)) Скажімо 7-8 проти 4-5 А решта всі нейтральні - одні з нахилом до дибілів, інші - з нахилом до нормальних
Проблема в тому, що навіть невелика кількість мудаків спотворює всю спільноту. Як ложка дьогтю бочку меду.
А вказане вами співвідношення, то і овсі капець.
Так розумієте, що інколи достатньо 1-2 дибіла, щоб наговрили куєти, яка потім місяцями тягнеться... Типу, в них такі жарти🤦🏻
Або он просто, є собі такий на Марсі старшина, який видає продукти, форму(як в сезон дають) ну і за паливом може поїхати...(отака в нього "непезпечна" робота) - так от, як видає продукти, то майже кожному другому каже/кляне: "я вас понагодовую! Поприходять вічно голодні!" А як хтось питає, чи є те, чи те. Миттєво відповідає/буркоче: "В магазині є!" І вічно рожа недовольна в нього... І вічно стогне "як мене то всьо з@іпало!"
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 29 вер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
"План перемоги" – слова, які у вересні 2024-го напередодні та під час візиту Володимира Зеленського до США регулярно лунали в інформпросторі. The Economist пропонує свій погляд на те, яким має бути цей план, і що мають зробити Україна і Захід, щоб переломити хід війни.