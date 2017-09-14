Faceless написав:......... А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Вы правы. Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Hotab написав:Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
Ну от, Хотаб, 1 раз на рік чеше за вушком Успіха А решта 364дня - матюкає
Що-до цієї☝️ теми про синьку, то...
От мене з самого початку повномасштабки дратувало, що писали, які там у ворога чмобіки синячать, аж гай шумить! Як вони там заливаються горілякою і їм більше нічого не треба! І т.д., і т.п.
Тебе не можна часто. Частіше тебе треба 3.14дити))
Просто не метляти горіляку (часто з картонних кубиків 10л чи 5л баклахах ) в екстремальних умовах - це дійсно подвиг. Я як не на війні, так в воєнній Африці (теж лайт-версія тюрми, всі живуть в периметрі, одні і ті ж морди, дозвілля нема крім спортзалу ) надивився як люди звіріють. Декого навіть прокапували. Знов таки, частіше контрачі, але і пілоти інколи потужно пили. Тому знаю як це нелегко триматись.
Faceless написав:......... А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Вы правы. Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Ну, якщо стрибати між підрозділами(а я копав/будував бліндажі) з різними, то навпаки, - декілька тижнів, поки один одного мало знають - то майже все пучком!
А я кажу про свою батарею, з якою я вже понад 2,5роки!
Успіх написав:Або он просто, є собі такий на Марсі старшина, який видає продукти, форму(як в сезон дають) ну і за паливом може поїхати...(отака в нього "непезпечна" робота) - так от, як видає продукти, то майже кожному другому каже/кляне: "я вас понагодовую! Поприходять вічно голодні!"
Так це ж ти, чому ви не на фронті ? Я тут за всіх воюю, тобто я вас всіх понагодовую
Успіх написав:А як хтось питає, чи є те, чи те. Миттєво відповідає/буркоче: "В магазині є!" І вічно рожа недовольна в нього... І вічно стогне "як мене то всьо з@іпало!"
detroytred написав:"План перемоги" – слова, які у вересні 2024-го напередодні та під час візиту Володимира Зеленського до США регулярно лунали в інформпросторі. The Economist пропонує свій погляд на те, яким має бути цей план, і що мають зробити Україна і Захід, щоб переломити хід війни.