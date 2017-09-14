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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10121101221012310124>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається

Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:23

Нарешті правда пробивається на поверхню

  Hotab написав:Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
Ну от, Хотаб, 1 раз на рік чеше за вушком Успіха :D
А решта 364дня - матюкає :mrgreen:

Що-до цієї☝️ теми про синьку, то...

От мене з самого початку повномасштабки дратувало, що писали, які там у ворога чмобіки синячать, аж гай шумить!
Як вони там заливаються горілякою і їм більше нічого не треба!
І т.д., і т.п.

А наші?
Отож!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:30

Успіх

Ну от, Хотаб, 1 раз на рік чеше за вушком Успіха :D


Тебе не можна часто. Частіше тебе треба 3.14дити))

Просто не метляти горіляку (часто з картонних кубиків 10л чи 5л баклахах ) в екстремальних умовах - це дійсно подвиг. Я як не на війні, так в воєнній Африці (теж лайт-версія тюрми, всі живуть в периметрі, одні і ті ж морди, дозвілля нема крім спортзалу ) надивився як люди звіріють. Декого навіть прокапували. Знов таки, частіше контрачі, але і пілоти інколи потужно пили. Тому знаю як це нелегко триматись.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається

Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Ну, якщо стрибати між підрозділами(а я копав/будував бліндажі) з різними, то навпаки, - декілька тижнів, поки один одного мало знають - то майже все пучком! :D

А я кажу про свою батарею, з якою я вже понад 2,5роки!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:32

  Успіх написав:Або он просто, є собі такий на Марсі старшина, який видає продукти, форму(як в сезон дають) ну і за паливом може поїхати...(отака в нього "непезпечна" робота) - так от, як видає продукти, то майже кожному другому каже/кляне: "я вас понагодовую! Поприходять вічно голодні!"

Так це ж ти, чому ви не на фронті ? Я тут за всіх воюю, тобто я вас всіх понагодовую :)
  Успіх написав:А як хтось питає, чи є те, чи те.
Миттєво відповідає/буркоче: "В магазині є!"
І вічно рожа недовольна в нього...
І вічно стогне "як мене то всьо з@іпало!"

Піду в ЗСЧ (с) Долярчик
:)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:33

Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Ну, якщо стрибати між підрозділами(а я копав/будував бліндажі) з різними, то навпаки, - декілька тижнів, поки один одного мало знають - то майже все пучком! :D

А я кажу про свою батарею, з якою я вже понад 2,5роки!
То вас дрони вивчати направили без переведення кудись, ви на тій ж посаді що й були?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:35

  detroytred написав:"План перемоги" – слова, які у вересні 2024-го напередодні та під час візиту Володимира Зеленського до США регулярно лунали в інформпросторі. The Economist пропонує свій погляд на те, яким має бути цей план, і що мають зробити Україна і Захід, щоб переломити хід війни.

З дозволу редакції The Economist пропонуємо читачам УП переклад статті.
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/09/29/7477137/
УП під Соросом.
Під ким Економіст хз.
Але розміщує саме цей план.

під демами, статтю вже розібрали, короче "завувальована тема плану поразки яку треба подати як перемогу"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:35

  Hotab написав:Успіх

Ну от, Хотаб, 1 раз на рік чеше за вушком Успіха :D


Тебе не можна часто. Частіше тебе треба 3.14дити))

Ото була прєкрасная картіна
Як Папа Карло п..див Буратіно ...

:)
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:36

Faceless
Імхо повернувся в свій підрозділ, але на іншу посаду.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:37

  flyman написав:під демами

А, ну тоді все логічно.
Отже Сорос їх представник.
detroytred
 
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