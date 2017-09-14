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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10121101221012310124

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:38

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:надивився як люди звіріють
Ну я теж тут спостерігаю, як періодично(переважно раніше контужені) деякі звіріють, а то і лайтова білочка хапає, або просто їх "кидає" до землі.
І от я серед таких живу!
Днюю і ночую))

Тут би самому не озвіріти! 😁😁😁 >>>
  Hotab написав:Тому знаю як це нелегко триматись.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:39

  Hotab написав:Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.

треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Hotab написав:Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.

треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману
Таких авангардистів, нажаль, теж багато, особливо серед тих кого бусіками навезли
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:46

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Faceless написав:То вас дрони вивчати направили без переведення кудись, ви на тій ж посаді що й були?
Так.

Я вже думав, що мене по приїзду з навчання - перевели.
Але ні, я вияснив в начальства, що по документах все по-старому!
А по факту, нас забрали в ліс, щоб робити "нову групу дронщиків".
Хоч, як я вже писав - наразі рубаємо дрова, ходимо на нічні чергування, допомагаємо будувати бліндажі... - напевно так треба по-справжньому тренувати дронщиків!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:49

  Hotab написав:Faceless
Імхо повернувся в свій підрозділ, але на іншу посаду.

Мало б так бути.
Але не так сталось, як гадалось© :D
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:54

  Успіх написав:
  Hotab написав:Faceless
Імхо повернувся в свій підрозділ, але на іншу посаду.

Мало б так бути.
Але не так сталось, як гадалось© :D

Ванга, от перевірим

закінчення як буде тепло, Юпітер і Венера, Зелений дракон надії ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:55

  Успіх написав:Хоч, як я вже писав - наразі рубаємо дрова, ходимо на нічні чергування, допомагаємо будувати бліндажі... - напевно так треба по-справжньому тренувати дронщиків!😁😁😁

А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:59

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається

Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно

Не про злагодження. Про взаємовідносини.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фінансова криза у 2025 році на росії насувається.
Denik
 
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