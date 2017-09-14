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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:38
Hotab написав:
надивився як люди звіріють
Ну я теж тут спостерігаю, як періодично(переважно раніше контужені) деякі звіріють, а то і лайтова білочка хапає, або просто їх "кидає" до землі.
І от я серед таких живу!
Днюю і ночую))
Тут би самому не озвіріти! 😁😁😁 >>>
Hotab написав:
Тому знаю як це нелегко триматись.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:39
Hotab написав:
Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:43
Бетон написав: Hotab написав:
Щодо синьки.. Треба визнати, нація дуже питюща. Чим бідніші і менш інтелектуальні , тим пʼють більше. Зачепила мобілізація все ж в більшому відсотку саме бідніших, роботяг. Потрапивши в екстремальні умови (ризик для життя, відсутність можливостей для дозвілля, позбавлення звичних радощів) люди натискають кнопку «задоволення» саме піднімаючи стакан. Хтось вміє попити тиждень/місяць і зупинитись, але більшість - ні. І затягує так, що вже без лікарів не можуть зупинитись. Успіху доречі респект, що він не скотився до синяви. В тих умовах це дійсно нелегко.
треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману
Таких авангардистів, нажаль, теж багато, особливо серед тих кого бусіками навезли
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Faceless
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:46
Faceless написав:
То вас дрони вивчати направили без переведення кудись, ви на тій ж посаді що й були?
Так.
Я вже думав, що мене по приїзду з навчання - перевели.
Але ні, я вияснив в начальства, що по документах все по-старому!
А по факту, нас забрали в ліс, щоб робити "нову групу дронщиків".
Хоч, як я вже писав - наразі рубаємо дрова, ходимо на нічні чергування, допомагаємо будувати бліндажі... - напевно так треба по-справжньому тренувати дронщиків!😁😁😁
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:49
Hotab написав:Faceless
Імхо повернувся в свій підрозділ, але на іншу посаду.
Мало б так бути.
Але не так сталось, як гадалось©
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:54
Успіх написав: Hotab написав:Faceless
Імхо повернувся в свій підрозділ, але на іншу посаду.
Мало б так бути.
Але не так сталось, як гадалось©
Ванга, от перевірим
закінчення як буде тепло, Юпітер і Венера, Зелений дракон надії ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:55
Успіх написав:
Хоч, як я вже писав - наразі рубаємо дрова, ходимо на нічні чергування, допомагаємо будувати бліндажі... - напевно так треба по-справжньому тренувати дронщиків!😁😁😁
А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:59
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
.........
А ви чекали якийсь особливий менталітет? В армію не інопланетян набирають. Це такі ж самі люди, які жили з вами поряд, з якими ви перетиналися в транспорті і магазинах. Ніякого магічного перетворення під час бзвп не стається, ні аристократизму ні єдинорогів з лужайками з нізвідки не набирається
Вы правы.
Но всё же совместная работа, тем более, в тяжёлых и опасных условиях должна бы накладывать отпечаток и хотя бы частично менять менталитет.
Це ви мабуть про злагодження. Його треба наробляти, а якщо стрибати між підрозділами то зробити складно
Не про злагодження. Про взаємовідносини.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:42
Фінансова криза у 2025 році на росії насувається.
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