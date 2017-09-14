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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:01
detroytred написав: flyman написав:
під демами
А, ну тоді все логічно.
Отже Сорос їх представник.
Якими демами ? Який Сорос ???
Це британське видання !!
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maxprofit
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:01
Успіх написав:
Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська
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Wirująświatła
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:07
maxprofit написав: detroytred написав: flyman написав:
під демами
А, ну тоді все логічно.
Отже Сорос їх представник.
Якими демами ? Який Сорос ???
Це британське видання !!
"Трамп поганий", хто ж це міг написати ...
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 21:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:08
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська
Так - тут пишемо лише про погану ворожу армію і уявну Марсіанську! А українська армія - найкраща, найпотужніша, найефективніша!!!
Скажеш, а чому зараз фронт сипиться?
А я скажу - він не сипиться!
Просто наші заманюють ворога поближче, займаючи кращі позиції, щоб розбити його вщент!
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:16
Бетон написав:
треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману
Кокс очень дорогой,это удел элит.Еще в давние времена были берсерки,которые даже плавали отдельно от остальных викингов, вследствие своей отмороженности, которую они поддерживали настоем из мухоморов. Так же войска третьего рейха вполне себе котировали первитин , не зная под ним ни усталости,ни страха.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:27
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська
Так - тут пишемо лише про погану ворожу армію і уявну Марсіанську! А українська армія - найкраща, найпотужніша, найефективніша!!!
Скажеш, а чому зараз фронт сипиться?
А я скажу - він не сипиться!
Просто наші заманюють ворога поближче, займаючи кращі позиції, щоб розбити його вщент!
Долярчик, за кого голосуватимеш у 2025?
Цікавить vox populi
попереднє відео БТС занадто інтелектуальне, тому не пропоную, але там про корисні фільми для перегляду
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flyman
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:42
flyman написав:
Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...
Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:48
detroytred написав: flyman написав:
Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...
Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...
Згадав детройд запощене ним же відео де Люся пліткував про те що РФ потрібна партнерам для останнього кінноого походу на Бейджин через Халхин-Гол. А тут в пух і прах глобальний многоходовочковий партнерьский глобально обкурений план мегасупертринаддабола.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:53
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...
Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...
Згадав детройд запощене ним же відео де Люся пліткував про те що РФ потрібна партнерам для останнього походу на Бейджин. А тут в пух і прах глобальний многоходовочковий партнерьский план.
Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?
Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.
Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
____________________
Стосовно ж самого роліка.
Звернув увагу, що автор випустив один з ключових пунктів в статті, який йде першим:
"Також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю. На сьогоднішній день українська оборонна промисловість має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише приблизно третину її потенційної потужності. Оборонні компанії зі Штатів та деяких європейських країн вже втягнулися в цей процес; іншим теж варто це зробити."
Але автор чомусь тільки про другий спосіб - "Другий спосіб зробити оборону України реалістичнішою – це заява Байдена, що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО вже зараз, навіть якщо її частина окупована і, можливо, без формального перемир'я. "
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 29 вер, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:56
detroytred написав:
Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?
Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.
Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
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