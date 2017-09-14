RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10123101241012510126>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:01

  detroytred написав:
  flyman написав:під демами

А, ну тоді все логічно.
Отже Сорос їх представник.

Якими демами ? Який Сорос ???

Це британське видання !!
maxprofit
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:01

  Успіх написав:Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:07

розбір статті зекономіста

  maxprofit написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:під демами

А, ну тоді все логічно.
Отже Сорос їх представник.

Якими демами ? Який Сорос ???

Це британське видання !!

"Трамп поганий", хто ж це міг написати ...
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 21:10, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:08

Все просто!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська

Так - тут пишемо лише про погану ворожу армію і уявну Марсіанську! :mrgreen:

А українська армія - найкраща, найпотужніша, найефективніша!!! :D

Скажеш, а чому зараз фронт сипиться?

А я скажу - він не сипиться!
Просто наші заманюють ворога поближче, займаючи кращі позиції, щоб розбити його вщент! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6959
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:16

  Бетон написав:треба переходить на наркотики, треба у володі спитать, але ж кокс не всім по карману

Кокс очень дорогой,это удел элит.Еще в давние времена были берсерки,которые даже плавали отдельно от остальных викингов, вследствие своей отмороженности, которую они поддерживали настоем из мухоморов. Так же войска третьего рейха вполне себе котировали первитин , не зная под ним ни усталости,ни страха.
Velz
 
Повідомлень: 62
З нами з: 11.09.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:27

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁
комбат длбйоп і взагалі армія російська

Так - тут пишемо лише про погану ворожу армію і уявну Марсіанську! :mrgreen:

А українська армія - найкраща, найпотужніша, найефективніша!!! :D

Скажеш, а чому зараз фронт сипиться?

А я скажу - він не сипиться!
Просто наші заманюють ворога поближче, займаючи кращі позиції, щоб розбити його вщент! :mrgreen:

Долярчик, за кого голосуватимеш у 2025?
Цікавить vox populi

попереднє відео БТС занадто інтелектуальне, тому не пропоную, але там про корисні фільми для перегляду
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:42

  flyman написав:

Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...

Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...
detroytred
 
Повідомлень: 30452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:48

  detroytred написав:
  flyman написав:

Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...

Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...

Згадав детройд запощене ним же відео де Люся пліткував про те що РФ потрібна партнерам для останнього кінноого походу на Бейджин через Халхин-Гол. А тут в пух і прах глобальний многоходовочковий партнерьский глобально обкурений план мегасупертринаддабола.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:53

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:

Вау!
Я зрозумів нарешті, коли саме яскраво проявляється супертриндабол!
Саме яскраво.
Коли він починає розповідати свою інтерпретацію чиїсь думок, вигадуючи і приписуючі пряму брехню. Бо без цього ніяк...

Арестович звісно співак ще той, але звиняйте, навіщо йому прямо отаке приписувати -- Україні треба скоротити армію.
Арестович навпаки голосить про необхідність посилення армії, а оцей чудак, не моргнувши оком приписує зраду зрадную. Своєму конкуренту по співам...

Згадав детройд запощене ним же відео де Люся пліткував про те що РФ потрібна партнерам для останнього походу на Бейджин. А тут в пух і прах глобальний многоходовочковий партнерьский план.

Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?

Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.

Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
____________________
Стосовно ж самого роліка.
Звернув увагу, що автор випустив один з ключових пунктів в статті, який йде першим:
"Також важливо, щоб Україна виробляла власну зброю. На сьогоднішній день українська оборонна промисловість має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише приблизно третину її потенційної потужності. Оборонні компанії зі Штатів та деяких європейських країн вже втягнулися в цей процес; іншим теж варто це зробити."

Але автор чомусь тільки про другий спосіб - "Другий спосіб зробити оборону України реалістичнішою – це заява Байдена, що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО вже зараз, навіть якщо її частина окупована і, можливо, без формального перемир'я. "
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:56

  detroytred написав:Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?

Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.

Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.

Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10123101241012510126>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234411
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 771100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12795)
29.09.2024 21:57
Ринок ОВДП (6859)
29.09.2024 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.