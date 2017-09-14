RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10123101241012510126

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:57

  Успіх написав:.............
Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁 - це його майже позивний😁 на нього так каже майже вся батарея😁
Отак собі він заслужив!

Как человек или как командир (в смысле - специалист в военном деле)?

Ні, задачі нам будуть інші ставити, а не комбат.
Нами вже інші командири командують...

Так почему сейчас вами комбат командует?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 вер, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30458
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:57

detroytred

Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.


Просто він сам брехливий, і таких самих блохерів підсовує. Не понос, так золотуха.
Hotab
 
Повідомлень: 13297
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 22:01

  flyman написав:
  detroytred написав:Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?

Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.

Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.

Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.

Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.
detroytred
 
Повідомлень: 30452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 22:05

detroytred

Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.


Бо не «демагог» тм :D
Hotab
 
Повідомлень: 13297
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 22:06

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?

Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.

Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.

Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.

Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.

Не викручуйся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де той на чистом глазу балаболив, що все просто як апельсин: партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком. Далі твоя суперечка з Вітальєном, що це все дуже глобально розігрується, просто не всім дано понять глубину глубін в яких ловить іпсу учень Дугіна, а ми тут фестунг на демократичному фронтієрі.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 22:12

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.

Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.

Не викручуся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де Люся казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком.

Яка різниця, що я постив.
Яка різниця, що Люся там "казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком".

Предметом було -- що Люся не виступав за скорочення армії, а автор роліка прямо збрехав про це.

Потім виникло питання: чому ти про інше глаголиш, коли мова з мого боку йде про саме цей предмет?
На це надай відповідь.
detroytred
 
Повідомлень: 30452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10123101241012510126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69161
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234411
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 771103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12795)
29.09.2024 21:57
Ринок ОВДП (6859)
29.09.2024 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.