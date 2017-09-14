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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:57
Успіх написав:
.............
Ну і раз згадали за комбата(а сьогодні вечір "аткравєній"😁) то комбат длбйоп😁 - це його майже позивний😁 на нього так каже майже вся батарея😁
Отак собі він заслужив!
Как человек или как командир (в смысле - специалист в военном деле)?
Ні, задачі нам будуть інші ставити, а не комбат.
Нами вже інші командири командують...
Так почему сейчас вами комбат командует?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 вер, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 21:57
detroytred
Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
Просто він сам брехливий, і таких самих блохерів підсовує. Не понос, так золотуха.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:01
flyman написав: detroytred написав:
Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?
Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.
Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:05
detroytred
Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.
Бо не «демагог» тм
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:06
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте.
Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?
Предмет там інший.
Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.
Вас отой автор покусав?
Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.
Не викручуйся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де той на чистом глазу балаболив, що все просто як апельсин: партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком. Далі твоя суперечка з Вітальєном, що це все дуже глобально розігрується, просто не всім дано понять глубину глубін в яких ловить іпсу учень Дугіна, а ми тут фестунг на демократичному фронтієрі.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:12
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025.
Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
Я запитав про інше.
Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет.
Я вказав на предмет.
Не викручуся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де Люся казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком.
Яка різниця, що я постив.
Яка різниця, що Люся там "казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком".
Предметом було -- що Люся не виступав за скорочення армії, а автор роліка прямо збрехав про це.
Потім виникло питання: чому ти про інше глаголиш, коли мова з мого боку йде про саме цей предмет?
На це надай відповідь.
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