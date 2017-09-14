detroytred написав:Ще пару раз перечитайте текст. На який відповідаєте. Де там про про план, про Люсю стосовно походу і т.д.?
Предмет там інший. Про пряму брехню автора роліка стосовно Люсі про скорочення армії.
Вас отой автор покусав? Що ви теж почали вигадувати. Зі стелі.
Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025. Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
Я запитав про інше. Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет. Я вказав на предмет.
Не викручуйся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де той на чистом глазу балаболив, що все просто як апельсин: партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком. Далі твоя суперечка з Вітальєном, що це все дуже глобально розігрується, просто не всім дано понять глубину глубін в яких ловить іпсу учень Дугіна, а ми тут фестунг на демократичному фронтієрі.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Люся набиває собі лохторат в надії на вибори 2025. Пару постів тому інтересувався долярчиковим вокс популіс - вокс Дей.
Я запитав про інше. Мова з мого боку була про інше. Про лише один предмет. Я вказав на предмет.
Не викручуся, ти тоді постив відео з Люсею, (на яке посилаєтьс ММА), де Люся казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком.
Яка різниця, що я постив. Яка різниця, що Люся там "казав що все просто як апельсин, що партнери проти програшу РФ, бо розігрують многоходівочка проти КНР в союзі з запоребриком".
Предметом було -- що Люся не виступав за скорочення армії, а автор роліка прямо збрехав про це.
Потім виникло питання: чому ти про інше глаголиш, коли мова з мого боку йде про саме цей предмет? На це надай відповідь.
Флай А саме смішне, це твоє "просте як апельсин". Твоя інтерпретація.
Де ж просте-то? Пережме Захід рашку більше, ніж межа, то вона побіжить шукати партнерства до БРІКСів. Не дотиснуть, послаблять більш, ніж межа, то рашка борзіти починає. А ти кажеш, що просте, як апельсин.
В тому-то і проблема, що оркостан опинився в позиції отого золотника. Малий ..., але дорогий. І Китай його не може перетиснути, бо побіжить до Заходу. І Захід не може, бо побіжить до Китаю. Тому обидва вимушені за великим рахунком саме м'яко уговорювати.
І ще Індія... Озброєння якої на 50% орківське... Подивись на досугє індійське)) сучасне кіно на чому літають і як про техніку співають: https://baskino.so/films/41640-istrebitel.html Тобто вплив оркостану на Індію. Індія, яку Захід бачить майбутньою новою світоаою фабрикою замість Китаю. А Китай бачить конкурентом. З яким можна говорити через оркостан.
detroytred написав:Флай А саме смішне, це твоє "просте як апельсин". Твоя інтерпретація.
Де ж просте-то? Пережме Захід рашку більше, ніж межа, то вона побіжить шукати партнерства до БРІКСів. Не дотиснуть, послаблять більш, ніж межа, то рашка борзіти починає. А ти кажеш, що просте, як апельсин.
В тому-то і проблема, що оркостан опинився в позиції отого золотника. Малий ..., але дорогий. І Китай його не може перетиснути, бо побіжить до Заходу. І Захід не може, бо побіжить до Китаю. Тому обидва вимушені за великим рахунком саме м'яко уговорювати.
І ще Індія... Озброєння якої на 50% орківське...Аг Подивись на досугє індійське)) сучасне кіно: https://baskino.so/films/41640-istrebitel.html Тобто вплив оркостану на Індію. Індія, яку Захід бачить майбутньою новою світоаою фабрикою замість Китаю. А Китай бачить конкурентом. З яким можна говорити через оркостан.
146% тільки через РФ ключ в англосаксів до Індії, вони ж не були метрополією, та мови не знають індуської, а РФ вона відкриває всі двері глобального півдня, і в Китай, і Індію, і в Брікс, і в Африку і ЛатАмерику, а золотий мільярд здав Афган талібам і безнадійно-маразматично-немічно-імпотентий сам зробити, але вблагає РФ і вона наведе лад, не задармо, а за долари, яким скоро крах. От тільки цікаво, там крім мусульманського Пакистану (і ще трохи Бангладешу), з ким можна на субконтиненті воювати Індії (а ще Цейлон що Шрі-Ланка) і якийсь дикий острів (ще забув ситхів, але не тих що в Зоряних Війнах)?
flyman написав: 146% тільки через РФ ключ в англосаксів до Індії, вони ж не були метрополією, та мови не знають індуської, а РФ вона відкриває всі двері глобального півдня, і в Китай, і Індію, і в Брікс, і в Африку і ЛатАмерику, а золотий мільярд здав Афган талібам і безнадійно-маразматично-немічно-імпотентий сам зробити, але вблагає РФ і вона наведе лад, не задармо, а за долари, яким скоро крах. От тільки цікаво, там крім мусульманського Пакистану (і ще трохи Бангладешу), з ким можна на субконтиненті воювати Індії (а ще Цейлон що Шрі-Ланка) і якийсь дикий острів (ще забув ситхів, але не тих що в Зоряних Війнах)?
Невдале перебільшення факту, що зі зв'язком оркостану та Індії що Заоду, що Китаю треба рахуватися. ________________ До речі, і літій в Болівії орки змогли вихопити.
Увесь комплекс факторів дає картину... А не тільки одна Індія або щось.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 29 вер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.