detroytred написав:flyman написав: 146% тільки через РФ ключ в англосаксів до Індії, вони ж не були метрополією, та мови не знають індуської, а РФ вона відкриває всі двері глобального півдня, і в Китай, і Індію, і в Брікс, і в Африку і ЛатАмерику, а золотий мільярд здав Афган талібам і безнадійно-маразматично-немічно-імпотентий сам зробити, але вблагає РФ і вона наведе лад, не задармо, а за долари, яким скоро крах.
От тільки цікаво, там крім мусульманського Пакистану (і ще трохи Бангладешу), з ким можна на субконтиненті воювати Індії (а ще Цейлон що Шрі-Ланка) і якийсь дикий острів (ще забув ситхів, але не тих що в Зоряних Війнах)?
Невдале перебільшення факту, що зі зв'язком оркостану та Індії що Заоду, що Китаю треба рахуватися.
________________
До речі, і літій в Болівії орки змогли вихопити.
Глобальні перекидачки через Гімалаї з Тібетом. А РФ ключ. Хіба заперечую? Літій це аргумент. Там ще як не Люся то конкуруючий інфоциган про обмін Курська на літій під Покровськом, теж не буду заперечувати.