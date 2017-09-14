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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:49
detroytred написав: flyman написав:
146% тільки через РФ ключ в англосаксів до Індії, вони ж не були метрополією, та мови не знають індуської, а РФ вона відкриває всі двері глобального півдня, і в Китай, і Індію, і в Брікс, і в Африку і ЛатАмерику, а золотий мільярд здав Афган талібам і безнадійно-маразматично-немічно-імпотентий сам зробити, але вблагає РФ і вона наведе лад, не задармо, а за долари, яким скоро крах.
От тільки цікаво, там крім мусульманського Пакистану (і ще трохи Бангладешу), з ким можна на субконтиненті воювати Індії (а ще Цейлон що Шрі-Ланка) і якийсь дикий острів (ще забув ситхів, але не тих що в Зоряних Війнах)?
Невдале перебільшення факту, що зі зв'язком оркостану та Індії що Заоду, що Китаю треба рахуватися.
________________
До речі, і літій в Болівії орки змогли вихопити.
Глобальні перекидачки через Гімалаї з Тібетом. А РФ ключ. Хіба заперечую? Літій це аргумент. Там ще як не Люся то конкуруючий інфоциган про обмін Курська на літій під Покровськом, теж не буду заперечувати.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 22:50
flyman написав:
Перекидачки через Гімалаї з Тібетом.
"Як апельсин".
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Додано: Нед 29 вер, 2024 23:44
Середньовічна Україна: 1:02
Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05
Демографія 1:07
Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09
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Додано: Пон 30 вер, 2024 00:19
flyman написав:
Середньовічна Україна: 1:02
Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05
Демографія 1:07
Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д.
А РФ не "не систоит от сословий"?
Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все.
А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 00:33
Бетон написав:
с порта Щецина снял
Так це як би і не секрет про алюміній є ще банально і пшениця.
Справа тут в тому скільки нам дають. Якщо більше то ок, а якщо меньше то нам це нащо?
Готовлять нас до переговорів з поступками, по інфолінії видніється, а чому стамбул був тоді не такий, пообіціли багато цяцьок? а Успіх їх бачив то багато? що б більше алюмінію було, аж ніяк.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 00:56
Бетон написав:
Мужик с порта Щецина снял видос, с тысячей тонн алюминия из раши, партия 18.06.2024. Какие в пзду санкции и партнэры.
Проти якого програшу?
что вас удивляет? у Польши нет конфликта с рф. Разговоры про глобальный конфликт = выдумка писателей фантастов. Орбан к путину ездит и шо, его выгоняют из ЕС или НАТО? Турция вступает в брикс, её выгоняют с НАТО?
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