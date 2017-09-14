flyman написав: 146% тільки через РФ ключ в англосаксів до Індії, вони ж не були метрополією, та мови не знають індуської, а РФ вона відкриває всі двері глобального півдня, і в Китай, і Індію, і в Брікс, і в Африку і ЛатАмерику, а золотий мільярд здав Афган талібам і безнадійно-маразматично-немічно-імпотентий сам зробити, але вблагає РФ і вона наведе лад, не задармо, а за долари, яким скоро крах. От тільки цікаво, там крім мусульманського Пакистану (і ще трохи Бангладешу), з ким можна на субконтиненті воювати Індії (а ще Цейлон що Шрі-Ланка) і якийсь дикий острів (ще забув ситхів, але не тих що в Зоряних Війнах)?
Невдале перебільшення факту, що зі зв'язком оркостану та Індії що Заоду, що Китаю треба рахуватися. ________________ До речі, і літій в Болівії орки змогли вихопити.
Глобальні перекидачки через Гімалаї з Тібетом. А РФ ключ. Хіба заперечую? Літій це аргумент. Там ще як не Люся то конкуруючий інфоциган про обмін Курська на літій під Покровськом, теж не буду заперечувати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Середньовічна Україна: 1:02 Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05 Демографія 1:07 Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09
flyman написав:Середньовічна Україна: 1:02 Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05 Демографія 1:07 Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д. А РФ не "не систоит от сословий"?
Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все. А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.
Так це як би і не секрет про алюміній є ще банально і пшениця. Справа тут в тому скільки нам дають. Якщо більше то ок, а якщо меньше то нам це нащо? Готовлять нас до переговорів з поступками, по інфолінії видніється, а чому стамбул був тоді не такий, пообіціли багато цяцьок? а Успіх їх бачив то багато? що б більше алюмінію було, аж ніяк.
Бетон написав:Мужик с порта Щецина снял видос, с тысячей тонн алюминия из раши, партия 18.06.2024. Какие в пзду санкции и партнэры. Проти якого програшу?
что вас удивляет? у Польши нет конфликта с рф. Разговоры про глобальный конфликт = выдумка писателей фантастов. Орбан к путину ездит и шо, его выгоняют из ЕС или НАТО? Турция вступает в брикс, её выгоняют с НАТО?
Бетон написав:Мужик с порта Щецина снял видос, с тысячей тонн алюминия из раши, партия 18.06.2024. Какие в пзду санкции и партнэры. Проти якого програшу?
что вас удивляет? у Польши нет конфликта с рф. Разговоры про глобальный конфликт = выдумка писателей фантастов. Орбан к путину ездит и шо, его выгоняют из ЕС или НАТО? Турция вступает в брикс, её выгоняют с НАТО?
Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели. Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели? В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20. И он говорит о грустной ситуации, в кот. мы находимся. Грустной потому, что из неё сегодня нет хорошего выхода. Все, кроме нас, устаивает такая затяжная война без особых изменений в ту или другую сторону.
flyman написав:Середньовічна Україна: 1:02 Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05 Демографія 1:07 Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09 [youtube]2kSGa-vywkM...
Удивляет степень непонимания прослушанного. Где вы увидели "історичний об"єктивний процес"?
Нет как раз нет нет в 1:09:44 нём гораздо хуже в нём Просто ну в контекст особенно украинского 17 века в нём господствует право сильного Ну условно говоря если смотреть Что происходит с Одессой Простите если произношу не очень точно город абсолютно насильно Меняется его идентичность при именно насильным образом безо всякого внимания спроса со стороны местных жителей Ну я беру банальный кейс с памятником Пушкина можно как угодно относиться к памяти Пушкину самому Но это памятник был собран жителями Одессы их никто не принуждал собирать на него деньги и он поэтому стал такой важной частью идентичности города что это собранные на народные деньги горожанами поставленные древняя традиция это кого-то остановило нет И вот эта модель она для украинского общества даёт очень простою урок который будет развиваться она выглядит примерно так то что я прав а ты нет потому что у меня есть пулемёт А у тебя нет И вот это изменение отношения оно гораздо будет более все Вот эти апелляции то что что же Вы творите а там это они не будут работать К сожалению на данный момент государственный пулемёт Ну к сожалению к сожалению так получилось и это не сейчас началось Украина шла к этому 30 лет Каждый раз когда был выбор не идти по этому пути Украинаское руководство лидеры принима решение по этому пути что нет Вот вот эта версия мы её будем постепенно подавливать везде То есть если бы кому-то в девяностые когда только начинал вот условно говоря Вектор на популяризацию идентичности ОУН Бандера Вот в общем западно-украинский нарратив вот если бы тогда в девяностые кому-то причём это же подавалось под возвращением исторический Правды исторической память вот у вас своя правда у нас тут своя Правда Надо уважать нашу правду если бы тогда кому-то в Одессе бы сказали то что закончится тем что вам Памятник Пушкина уберут и мов патрули будут ходить на улицах Я думаю эффект был бы другим но на тот момен Но это вот видите разница маленькая группа с последовательным планом и готовностью применять насилие идти на любые скажем так платить любую цену особенно чужую за это всё то она побеждает будучи предоставленный сам себе Нужно же Мы помним же знаменитую цитату Шухевича что нехай останется там из 20 млн 10 Зато они будут СЖ украинцами то есть в этом смысле люди реализуют ровно то что они как бы особо-то не стеснялись тут вопросы к тем кто на это как бы Если вы это не опять была иллюзия что это можно демократически мирно остановить на выборах это демократически мирно на выборах не останавливается особенно в условиях когда большая часть реальной элиты вплоть до недавнего времени была Откровенно как вам сказать они на всё это смотрели исключительно как на разводку для лохов Простите так скажу то есть Пусть эти идиоты бьются с этими идиотами А мы будем делать тут Шеф и нам ничего не будет И только вот сейчас когда Некоторые из них теряют активы У некоторых из них начинает что-то скрести по принципу может я что-то не так сделал Но Эта мысль как правило быстро пропадает потому что до сих пор находятся возможности переложить свои убытки на общество а найти новые источники прибыли поэтому Но это и есть один из факторов Руины Александр вот руина - это вот это про всё вместе это вот про такие Социальные отношения это такой пожар который прогореть должен пока он не прогорит остановить это невозможно Ну на данно по крайней мере в украинской истории таких примеров не было мы их не знаем
И вот это насилие вы называете "історичним об"єктивним процесом"? И продолжаете "развод лохов" с делением украинцев на "справжніх" и "не справжніх". И издеваетесь над "щемлением"? Ну и вы явно поддерживаете "нехай останется там из 20 млн 10 Зато они будут справжными украинцами".
Но что интересно, что такое насилие вам нравится и вы его одобряете - "історичний об"єктивний процес". А вот когда в итоге применяют насилие к вам, запрещают вам выезд за границу и требуют, чтобы вы пошли на фронт, тут вы почему-то начинаете возмущаться и кричать: "А меня-то за что?!"
andrijk777 написав:........... А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д. А РФ не "не систоит от сословий"?
Состоит. Но таких явных привилегий и такого явного разграничения там нет.
Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все. А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.
Ну да. Главная проблема. В Речи Посполитой було б краще. І не було б ніякого ополячіванія. Может, и не было бы, учитывая, что Польша была разделена ещё 200 лет назад. А если бы нет, то ополячивание произошло бы быстрее, чем русификация.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с пламенной и противоречивой речью на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что стало его первой речью в международном органе[1][2].
В своем выступлении Милей резко раскритиковал ООН и ее политику, обвинив организацию в продвижении коллективистских и социалистических идеологий[1][3].
Ключевые моменты речи Милей Критика направления ООНМайли утверждал, что ООН отклонилась от своей первоначальной миссии, превратившись из организации, которая стремилась к миру, в организацию, которая навязывает идеологическую повестку дня своим членам