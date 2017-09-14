Нет как раз нет нет в

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нём гораздо хуже в нём Просто ну в контекст особенно украинского 17 века в нём господствует право сильного Ну условно говоря если смотреть Что происходит с Одессой Простите если произношу не очень точно город абсолютно насильно Меняется его идентичность при именно насильным образом безо всякого внимания спроса со стороны местных жителей Ну я беру банальный кейс с памятником Пушкина можно как угодно относиться к памяти Пушкину самому Но это памятник был собран жителями Одессы их никто не принуждал собирать на него деньги и он поэтому стал такой важной частью идентичности города что это собранные на народные деньги горожанами поставленные древняя традиция это кого-то остановило нет И вот эта модель она для украинского общества даёт очень простою урок который будет развиваться она выглядит примерно так то что я прав а ты нет потому что у меня есть пулемёт А у тебя нет И вот это изменение отношения оно гораздо будет более все Вот эти апелляции то что что же Вы творите а там это они не будут работать К сожалению на данный момент государственный пулемёт Ну к сожалению к сожалению так получилось и это не сейчас началось Украина шла к этому 30 лет Каждый раз когда был выбор не идти по этому пути Украинаское руководство лидеры принима решение по этому пути что нет Вот вот эта версия мы её будем постепенно подавливать везде То есть если бы кому-то в девяностые когда только начинал вот условно говоря Вектор на популяризацию идентичности ОУН Бандера Вот в общем западно-украинский нарратив вот если бы тогда в девяностые кому-то причём это же подавалось под возвращением исторический Правды исторической память вот у вас своя правда у нас тут своя Правда Надо уважать нашу правду если бы тогда кому-то в Одессе бы сказали то что закончится тем что вам Памятник Пушкина уберут и мов патрули будут ходить на улицах Я думаю эффект был бы другим но на тот момен Но это вот видите разница маленькая группа с последовательным планом и готовностью применять насилие идти на любые скажем так платить любую цену особенно чужую за это всё то она побеждает будучи предоставленный сам себе Нужно же Мы помним же знаменитую цитату Шухевича что нехай останется там из 20 млн 10 Зато они будут СЖ украинцами то есть в этом смысле люди реализуют ровно то что они как бы особо-то не стеснялись тут вопросы к тем кто на это как бы Если вы это не опять была иллюзия что это можно демократически мирно остановить на выборах это демократически мирно на выборах не останавливается особенно в условиях когда большая часть реальной элиты вплоть до недавнего времени была Откровенно как вам сказать они на всё это смотрели исключительно как на разводку для лохов Простите так скажу то есть Пусть эти идиоты бьются с этими идиотами А мы будем делать тут Шеф и нам ничего не будет И только вот сейчас когда Некоторые из них теряют активы У некоторых из них начинает что-то скрести по принципу может я что-то не так сделал Но Эта мысль как правило быстро пропадает потому что до сих пор находятся возможности переложить свои убытки на общество а найти новые источники прибыли поэтому Но это и есть один из факторов Руины Александр вот руина - это вот это про всё вместе это вот про такие Социальные отношения это такой пожар который прогореть должен пока он не прогорит остановить это невозможно Ну на данно по крайней мере в украинской истории таких примеров не было мы их не знаем