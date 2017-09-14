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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10125101261012710128

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 04:45

  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.


Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.

Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.

Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.

Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.

Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 05:28

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.


Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.

Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.

Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.

Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.

Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Верить нельзя никому. Мне - можно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 05:32

До речі. Дмитру Гордону можна вірити?
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