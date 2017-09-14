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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 вер, 2024 04:45
ЛАД написав:
Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.
Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.
Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.
Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.
Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.
Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.
Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 30 вер, 2024 05:28
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.
Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.
Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.
Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.
Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.
Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.
Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 05:32
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