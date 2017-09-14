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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10125101261012710128

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 04:45

  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.


Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.

Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.

Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.

Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.

Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 05:28

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.


Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.

Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.

Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.

Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.

Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Верить нельзя никому. Мне - можно
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 05:32

До речі. Дмитру Гордону можна вірити?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:13

ЛАД
запрещают вам выезд за границу и требуют, чтобы вы пошли на фронт, тут вы почему-то начинаете возмущаться и кричать: "А меня-то за что?!"


Він «титульна нація». Його не можна. Але чомусь він така «титульна», яка в момент загрози державі не захищати її йде, а ногами стукає в західну хвіртку з криками «замуровалі дємони!».

«Несправжні українці» з Харкова, Одеси і Дніпра захищають Україну, а «найсправжніший» , породистий з Тернополя розказує, як погані несправжні українці примушують його робити те саме і не випускають до омріяної видуманої філіппінки
.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:29

  Investor_K написав:До речі. Дмитру Гордону можна вірити?

Як ви читали щойно? Якщо він блогер ,то він говорить заради монетизації ефіру. Може казати правду лише частково,інша справа що цікаво підходить і аудиторії заходить.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:32

  Investor_K написав:До речі. Дмитру Гордону можна вірити?


Ринатовська і кучмівська підстилка.
Та згадайте пірамідки.

Чувак задвигає те за що йому капають на карман.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:36

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.


Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.

Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.

Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.

Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.

Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.

Так справа в тому, що блогер, аби привернути увагу своїми думками слухачів ВИМУШЕНИЙ вивчити, взнати по темі набагато більше матеріалу, ніж слухачі.
Бо. Інакше. Не приверне. Уваги. І не отримає. Монетизації.

А не просто розповідати про те, що від нього хочуть почути.
Те, що хочуть почути, блогер вставляє у висновках. У висновках.

Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?

Блогери.... Вони економлять час... І акцентують увагу на ключових моментах.
Бо ні з того ні з сього сам не згадаєш і не полізеш уточняти конвенцію Монтрьо, договори РСМД, хто дружина Сороса молодого, які індійські корні в грядущого політестеблішменту Штатів.
І. Дуже. Багато. Інших. Факторів. Які. Складують. Картинку.

Картинку ж складайте самі. А не від одного блохера чи телемарахфону.
І чим більше у вас пазлів від усіх джерел, то тим повніше картинка.

Я он Шабанова послухав один відос.. Наче істориком себе видає.
До вчора наавіть не чув про такого.
Туфти дофігіща, але й корінно-ключового теж достатньо.
Світогляд заграв іншими барвами.
Пазлики трохи змістились, структуризувались.

Картинка буде простою, як апельсин, якщо її розглядати з одного погляду. Тільки економіки, тільки психології, тільки конспірології, тільки історії, тільки культури і т.д.
Що і робить кожен блогер...
Заглублюючись в свою тематику...
Але світ складається з оцього всього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:41

  detroytred написав:Пережме Захід рашку більше, ніж межа, то вона побіжить шукати партнерства до БРІКСів.
всмысле побежит? рф член брикса с 2006г если шо.
  detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?
с этой минуты всегда и во всём буду учиться у вас)

на данный момент читать комменты интереснее, чем сами новости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать контролируемую агонию украинской нации со стороны.

Тридцать лет идет контролируемый демонтаж страны, сейчас перешли к добиванию.
Mimohod
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