Додано: Пон 30 вер, 2024 04:45

ЛАД написав: Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.

Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?

В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20 Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20

на арестовича мне жалко своего времени.Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.