ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели. Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели? В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.
Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.
Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.
Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.
Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.
Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.
Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
запрещают вам выезд за границу и требуют, чтобы вы пошли на фронт, тут вы почему-то начинаете возмущаться и кричать: "А меня-то за что?!"
Він «титульна нація». Його не можна. Але чомусь він така «титульна», яка в момент загрози державі не захищати її йде, а ногами стукає в західну хвіртку з криками «замуровалі дємони!».
«Несправжні українці» з Харкова, Одеси і Дніпра захищають Україну, а «найсправжніший» , породистий з Тернополя розказує, як погані несправжні українці примушують його робити те саме і не випускають до омріяної видуманої філіппінки .
ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели. Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели? В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.
Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.
Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.
Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.
Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.
Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.
Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Так справа в тому, що блогер, аби привернути увагу своїми думками слухачів ВИМУШЕНИЙ вивчити, взнати по темі набагато більше матеріалу, ніж слухачі. Бо. Інакше. Не приверне. Уваги. І не отримає. Монетизації.
А не просто розповідати про те, що від нього хочуть почути. Те, що хочуть почути, блогер вставляє у висновках. У висновках.
Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все. Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?
Блогери.... Вони економлять час... І акцентують увагу на ключових моментах. Бо ні з того ні з сього сам не згадаєш і не полізеш уточняти конвенцію Монтрьо, договори РСМД, хто дружина Сороса молодого, які індійські корні в грядущого політестеблішменту Штатів. І. Дуже. Багато. Інших. Факторів. Які. Складують. Картинку.
Картинку ж складайте самі. А не від одного блохера чи телемарахфону. І чим більше у вас пазлів від усіх джерел, то тим повніше картинка.
Я он Шабанова послухав один відос.. Наче істориком себе видає. До вчора наавіть не чув про такого. Туфти дофігіща, але й корінно-ключового теж достатньо. Світогляд заграв іншими барвами. Пазлики трохи змістились, структуризувались.
Картинка буде простою, як апельсин, якщо її розглядати з одного погляду. Тільки економіки, тільки психології, тільки конспірології, тільки історії, тільки культури і т.д. Що і робить кожен блогер... Заглублюючись в свою тематику... Але світ складається з оцього всього.
detroytred написав:Пережме Захід рашку більше, ніж межа, то вона побіжить шукати партнерства до БРІКСів.
всмысле побежит? рф член брикса с 2006г если шо.
detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все. Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?
с этой минуты всегда и во всём буду учиться у вас)
на данный момент читать комменты интереснее, чем сами новости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 08:49, всього редагувалось 1 раз.
ещё один аналитег который пишет то, что хочет читать аудитория
Застосування ТЯЗ.
🔘Можливе застосування банального артснаряду або відправка якого-небудь фанатичного ватника з "ядерним наплічником" до Львова або Києва.
Результат буде не в масштабі регіону, але, окрім того, що загине багато людей, може бути знищене щось дуже важливе для нас або навіть символічне.
Але це ще більшою мірою не зупинить війну на умовах рф.
🔘Наслідки для самого кремля - ще більш жорстка ізоляція, ніж у Північної Кореї (але не довга). Потім - тектонічні соціально-політичні потрясіння (можливо, дезінтеграція), введення на територію рф "стабілізаційного контингенту" міжнародних військових сил (в т.ч., китайських), і будівництво т.зв. "Глобального Півдня" без рф як самостійної держави.
🔼 Вірогідність застосування кремлем ядерної зброї по Україні існує, але для того, щоб вона збільшилася до 100%, необхідно, щоб:
1) плішивий му...ло з'їхав з глузду і перестав враховувати будь-які наслідки;
2) технічний стан і боєздатність російських сил та засобів, які можуть застосовувати ЯЗ, відповідали вимогам реального виконання алгоритму його застосування;
3) в ближньому і дальному оточенні путіна не знайшлося жодної адекватної людини, здатної зірвати виконання алгоритму.
Головною причиною, згідно з якою вірогідність застосування ЯЗ по Україні низька, Машовець вважає те, що це жодним чином не наблизить кремль до перемоги у війні.
Деякі пункти президентської ініціативи залишаться у таємниці для громадян, зазначив Андрій Єрмак. Це зроблено для того, аби про них не дізнався ворог.
Глава держави Володимир Зеленський має намір представити співгромадянам свій "план перемоги" у війні проти Росії після того, як показав його очільнику Білого дому Джо Байдену. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Безумовно, як він і пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям", — сказав він.
Утім, Єрмак не назвав конкретних термінів презентації плану українському народу, але заявив, що деякі пункти ініціативи залишаться в таємниці, оскільки можуть бути "дуже чутливими".
"Можу сказати, що так, безумовно, є частини, які дуже чутливі та закриті. І не тому, що є секрети. Це наша країна, в якій не може бути секретів. Але ж ви знаєте, що все, що стає публічним, про це чує і ворог, і тому деякі деталі цього плану закриті", – зазначив глава ОП. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/670 ... krajincyam