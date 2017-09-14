Додано: Пон 30 вер, 2024 08:36

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.

Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?

В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20 Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20 на арестовича мне жалко своего времени.



Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.





Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.



Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.



Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.



Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.



Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали. на арестовича мне жалко своего времени.Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.Вы так и не поняли что такое блогерство. Блогер говорит то, что хочет слышать его аудитория.Арестович говорит то что хотите слышать вы. В этом суть их работы, вы слушаете ему капают монеты.Если он скажет что то неприятное, вы его перестанете слушать, соответственно его заработок упадёт.Я же не занимаюсь монетизацией мнений и говорю то, что сам думаю. Могу ошибаться, могу пошутить как и любой другой. Но намеренно вам лгать не могу. В этом нет смысла. А то в чем нет смысла я не делаю. такой основной принцип.Если вам мои выводы не нравятся - вы не моя аудитория. Давить на меня арестовичем - бесполезное занятие. Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.

Так справа в тому, що блогер, аби привернути увагу своїми думками слухачів ВИМУШЕНИЙ вивчити, взнати по темі набагато більше матеріалу, ніж слухачі.Бо. Інакше. Не приверне. Уваги. І не отримає. Монетизації.А не просто розповідати про те, що від нього хочуть почути.Те, що хочуть почути, блогер вставляє у висновках. У висновках.Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?Блогери.... Вони економлять час... І акцентують увагу на ключових моментах.Бо ні з того ні з сього сам не згадаєш і не полізеш уточняти конвенцію Монтрьо, договори РСМД, хто дружина Сороса молодого, які індійські корні в грядущого політестеблішменту Штатів.І. Дуже. Багато. Інших. Факторів. Які. Складують. Картинку.Картинку ж складайте самі. А не від одного блохера чи телемарахфону.І чим більше у вас пазлів від усіх джерел, то тим повніше картинка.Я он Шабанова послухав один відос.. Наче істориком себе видає.До вчора наавіть не чув про такого.Туфти дофігіща, але й корінно-ключового теж достатньо.Світогляд заграв іншими барвами.Пазлики трохи змістились, структуризувались.Картинка буде простою, як апельсин, якщо її розглядати з одного погляду. Тільки економіки, тільки психології, тільки конспірології, тільки історії, тільки культури і т.д.Що і робить кожен блогер...Заглублюючись в свою тематику...Але світ складається з оцього всього.