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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:59
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Пережме Захід рашку більше, ніж межа, то вона побіжить шукати партнерства до БРІКСів.
всмысле побежит? рф член брикса с 2006г если шо.
detroytred написав:
Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?
с этой минуты всегда и во всём буду учиться у вас)
на данный момент читать комменты интереснее, чем сами новости.
В сенсі збільшить зв'язок з країнами БРІКС на порядки.
Я писав, що треба в блогерів шукати-брати інфо....
А не про вчитися в мене.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:12
Mimohod написав: Бетон написав:
Вы открыли мне глаза. Я окончательно убедился, что европецы хотят наблюдать
контролируемую агонию украинской нации со стороны.
Тридцать лет идет контролируемый демонтаж страны, сейчас перешли к добиванию.
То це європейці чи якісь марсіани нам трідцать лєт обирали за гречку кравчуків, кучм, овочів, зе... і чи не постійну більшість у парламенті з різних КПУ, СПУ, ПСПУ, за-єду, риги, бюти і от сьогодні - зеслуги з ожпз.?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:17
andrijk777 написав: flyman написав:
Середньовічна Україна: 1:02
Коли закінчаться реєстрові козаки: 1:05
Демографія 1:07
Конвульсія культурного феномену (українізація: ЛАДам напрягтися, і це не тому, що "флайман розпалює", а тому, що це історичний об"єктивний процес) 1:09
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д.
А РФ не "не систоит от сословий"?
Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все.
А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.
Останній раз біглих негрів чув, що виловлювали в Об"єднаних Державах Америки до Громадянської війни, ще бестселлер про це писав: "Халупа дядька Тома".
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:17
detroytred написав:
Я писав, що треба в блогерів шукати-брати інфо....
А не про вчитися в мене.
вы это писали менторным тоном, как будто поучали меня, а сейчас включаете заднюю. Не астанавливайтесь, поучайте дальше
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:31
А Гордон просто штурмує позитивом!
От цікаво, невже він не боїться обі сра тись на всю Україну, якщо його прогнози/думки не справдяться вже найближчий місяць-два?
Ще якби він казав "можливо", "швидше за все" і т.п.
А тож каже: "Я твердо знаю!" і в тому дусі
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:44
Дивно, чому Флай і інші це не викладають?
Див перших 5хв >>>
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:49
Успіх написав:
А Гордон просто штурмує позитивом!
От цікаво, невже він не боїться обі сра тись на всю Україну, якщо його прогнози/думки не справдяться вже найближчий місяць-два?
Ще якби він казав "можливо", "швидше за все" і т.п.
А тож каже: "Я твердо знаю!" і в тому дусі
Чого йому боятися, як обісрався він вже давно?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:50
Бетон написав:
Мужик с порта Щецина снял видос, с тысячей тонн алюминия из раши, партия 18.06.2024. Какие в пзду санкции и партнэры.
Проти якого програшу?
А незламний кацапопровід "Дружба"? Я вже чекаю новини про потужний газопровід "Братська любов". Екзестеційно, нема слів
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:57
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Я писав, що треба в блогерів шукати-брати інфо....
А не про вчитися в мене.
вы это писали менторным тоном, как будто поучали меня, а сейчас включаете заднюю. Не астанавливайтесь, поучайте дальше
Влучне зауваження - как будто.
При повчанні повчають, а не цікавляться "Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
Навіщо ви тоді взагалі оті 300 каналів моніторите?"
Нормальний діалог. Я пояснив навіщо, наприклад, я дивлюсь блогерів (і це не для того, щоб почути те, що я хочу від них почути). Запитав у вас: навіщо ви?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:11
detroytred написав:
ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
detroytred написав:
Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. В редких случаях такое обращение допускается в адрес незнакомых детей, но без цели их повоспитывать, только как общее доверительное наставление. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.
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