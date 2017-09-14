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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10127101281012910130

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:21

Просто якийсь генератор позитиву!)))

Навіть дату/цифри не боїться вказувати :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:25



https://t.me/DIUkraine/4556
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26

  Успіх написав:Навіть дату/цифри не боїться вказувати
наверное вообще не осталось подписчиков, срочно нужны новые.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
  detroytred написав:Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.

Останнє твердження - ключове.

І ще раз -- в цьому обгоренні це не повчання або поради вам, що вам робити, а пояснення що роблю я, слухаючи різних блогерів і цікавість чому ж тоді їх слухаєте ви.
Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:32

  detroytred написав:це не повчання або поради вам, що вам робити,
  detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
перечитайте 2 раза. :D

  detroytred написав:Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
есть нюанс. Я говорил за себя. Никого не наставляя. Ладу нравится смотреть Арестовича? Бога ради. Муха смотрит блогеров, вдобавок спамит ими ветку, я ему хоть раз возразил? Вы же начали давать мне наставления. А это другая позиция.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10127101281012910130
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