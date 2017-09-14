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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:25
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 30 вер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26
Успіх написав:
Навіть дату/цифри не боїться вказувати
наверное вообще не осталось подписчиков, срочно нужны новые.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26
Wirująświatła написав: detroytred написав:
ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
detroytred написав:
Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.
Останнє твердження - ключове.
І ще раз -- в цьому обгоренні це не повчання або поради вам, що вам робити, а пояснення що роблю я, слухаючи різних блогерів і цікавість чому ж тоді їх слухаєте ви.
Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 10:32
detroytred написав:
це не повчання або поради вам, що вам робити,
detroytred написав:
Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
перечитайте 2 раза.
detroytred написав:
Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
есть нюанс. Я говорил за себя. Никого не наставляя. Ладу нравится смотреть Арестовича? Бога ради. Муха смотрит блогеров, вдобавок спамит ими ветку, я ему хоть раз возразил? Вы же начали давать мне наставления. А это другая позиция.
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