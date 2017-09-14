detroytred написав:ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
detroytred написав:Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. В редких случаях такое обращение допускается в адрес незнакомых детей, но без цели их повоспитывать, только как общее доверительное наставление. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.
detroytred написав:ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
detroytred написав:Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.
Останнє твердження - ключове.
І ще раз -- в цьому обгоренні це не повчання або поради вам, що вам робити, а пояснення що роблю я, слухаючи різних блогерів і цікавість чому ж тоді їх слухаєте ви. Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути. Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
detroytred написав:це не повчання або поради вам, що вам робити,
detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
перечитайте 2 раза.
detroytred написав:Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути. Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
есть нюанс. Я говорил за себя. Никого не наставляя. Ладу нравится смотреть Арестовича? Бога ради. Муха смотрит блогеров, вдобавок спамит ими ветку, я ему хоть раз возразил? Вы же начали давать мне наставления. А это другая позиция.
ЛАД написав:В 1938 Запад боялся не Гитлера, а войны. Они ещё слишком хорошо помнили кровавую первую мировую и к чему она привела. У них были и ресурсы и можливості. Не было только решимости и желания остановить Гитлера. Надеялись "пропетлять между капельками" и направить Гитлера на восток.
А у вам відсутність елементарної логіки. Включіть мозок хоча б на 10%. Якщо у них були "ресурсы и можливості" то чому вони її не захистили? Чому вони її злили Гітлеру? Тим самим СИЛЬНО підсилили Гітлера і втратили союзника! Це ж елементарна логіка!!!
ЛАД абсолютно правий. В 38 році Захід переважав Гітлера по кількості військ, по озброєнням, по підготовці. Але вони боялися війни. Виборці не хотіли війни... І німецька розвідка підбурювала ці настрої...
Успіх написав:А Гордон просто штурмує позитивом! От цікаво, невже він не боїться обі сра тись на всю Україну, якщо його прогнози/думки не справдяться вже найближчий місяць-два? Ще якби він казав "можливо", "швидше за все" і т.п. А тож каже: "Я твердо знаю!" і в тому дусі
Тут 2 варіанти: або знає щось чого не знаємо ми або йому багато заплатили за такі прогнози/думки. Більше варіантів я не бачу. Схиляюсь звичайно до другого варіанту, хоча і перший не відкидаю. Ось і побачимо.