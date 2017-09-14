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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10127101281012910130>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:11

  detroytred написав:ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
  detroytred написав:Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. В редких случаях такое обращение допускается в адрес незнакомых детей, но без цели их повоспитывать, только как общее доверительное наставление. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:21

Просто якийсь генератор позитиву!)))

Навіть дату/цифри не боїться вказувати :shock: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:25



https://t.me/DIUkraine/4556
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26

  Успіх написав:Навіть дату/цифри не боїться вказувати
наверное вообще не осталось подписчиков, срочно нужны новые.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:26

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:ж замість того, щоб більше взнавати
что это как не поучение чего мне делать, а чего не делать?
  detroytred написав:Нормальний діалог.
на языке EQ если мне такое говорит малознакомый/незнакомый человек либо он мной манипулирует (пытается вызвать отпределенную реакцию/действие), либо он шизик, не до конца понимающий где проходят личные границы. К вам отношение чуть чуть лояльнее, поскольку мы с вами относительно давно общаемся.

Останнє твердження - ключове.

І ще раз -- в цьому обгоренні це не повчання або поради вам, що вам робити, а пояснення що роблю я, слухаючи різних блогерів і цікавість чому ж тоді їх слухаєте ви.
Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 10:32

  detroytred написав:це не повчання або поради вам, що вам робити,
  detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
перечитайте 2 раза. :D

  detroytred написав:Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
есть нюанс. Я говорил за себя. Никого не наставляя. Ладу нравится смотреть Арестовича? Бога ради. Муха смотрит блогеров, вдобавок спамит ими ветку, я ему хоть раз возразил? Вы же начали давать мне наставления. А это другая позиция.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В 1938 Запад боялся не Гитлера, а войны. Они ещё слишком хорошо помнили кровавую первую мировую и к чему она привела. У них были и ресурсы и можливості. Не было только решимости и желания остановить Гитлера. Надеялись "пропетлять между капельками" и направить Гитлера на восток.
А у вам відсутність елементарної логіки. Включіть мозок хоча б на 10%.
Якщо у них були "ресурсы и можливості" то чому вони її не захистили? Чому вони її злили Гітлеру? Тим самим СИЛЬНО підсилили Гітлера і втратили союзника!
Це ж елементарна логіка!!!

ЛАД абсолютно правий. В 38 році Захід переважав Гітлера по кількості військ, по озброєнням, по підготовці. Але вони боялися війни. Виборці не хотіли війни... І німецька розвідка підбурювала ці настрої...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:22

  Успіх написав:А Гордон просто штурмує позитивом! :D
От цікаво, невже він не боїться обі сра тись на всю Україну, якщо його прогнози/думки не справдяться вже найближчий місяць-два?
Ще якби він казав "можливо", "швидше за все" і т.п.
А тож каже: "Я твердо знаю!" і в тому дусі :shock:

Тут 2 варіанти: або знає щось чого не знаємо ми або йому багато заплатили за такі прогнози/думки. Більше варіантів я не бачу. Схиляюсь звичайно до другого варіанту, хоча і перший не відкидаю.
Ось і побачимо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:28

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... nd-the-war
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле
Бетон
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