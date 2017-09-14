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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10127101281012910130

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось і побачимо

Ми вже бачили успішний літній контрнаступ з кавою в Ялті, зараз побачимо успішний "справедливий мир".
До речі про каву, на електоральному полі може квітнути тільки одна мамина квіточка...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 11:51

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:це не повчання або поради вам, що вам робити,
  detroytred написав:Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки, тільки переглянули по діагоналі (основне!! -- нову інфу, аргументи по діагоналі))), оцінили висновки. І все.
перечитайте 2 раза. :D

  detroytred написав:Саме ж обговорення я почав, виходячи з того, що ви намалювали ситуацію так - що слухати блогерів нема сенсу, бо вони кажуть те, що хочуть від них почути.
Я показав свою точку зору чому є сенс дивитись блогерів.
есть нюанс. Я говорил за себя. Никого не наставляя. Ладу нравится смотреть Арестовича? Бога ради. Муха смотрит блогеров, вдобавок спамит ими ветку, я ему хоть раз возразил? Вы же начали давать мне наставления. А это другая позиция.

Втретє запитаю: навіщо ви тоді дивитесь оті 300 тг-каналів? Навіщо?

Саме в цьому контексті і йде моє "Ви ж замість того, щоб більше взнавати нового і самому робити висновки". В контексті цікавості чому-навіщо.
А не повчання вас, як вам робити.

З.и. з таким же успіхом саме ви займалися тим же самим "Вы же начали давать мне наставлени" і тим же менторським тоном, наприклад:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Глобальний конфлікт: за нами Захід
не смотрите вы марафон. Нет никакого глобального конфликта.

І це чомусь вас не бентежило))
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:04

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда вс...

... не так тратишь свои деньги...
Ну вот не вижу я ничего плохого в том, что кто-то покупает себе вкусняшки, даже если довольствия хватает для сытости.
Совместное проживание требует терпимости, причем каждый должен начинать с себя.
В этом плане, считать чужие деньги - самый большой порок.
Наверно, мне с коллективом повезло больше, но и я не учу никого жить.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:19

  flyman написав:
  andrijk777 написав:...............
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д.
А РФ не "не систоит от сословий"?

Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все.
А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.

Останній раз біглих негрів чув, що виловлювали в Об"єднаних Державах Америки до Громадянської війни, ще бестселлер про це писав: "Халупа дядька Тома".

То, что не ловят "біглих негрів", не означает, что нет сословий и что негры стали полностью равноправны. Борьба с сегрегацией велась значительно (лет на 100) позже.И даже это ещё не конец. И отсутствие рабства и сословий несколько разные вещи. Уж на это должно хватать пусть даже не очень хорошего высшего образования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:27

  Бетон написав:В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле

це ж для промисловості...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.

Моє особисте бачення - по тактичних дронах ми наразі попереду. Як кількісно, так і якісно.
На рахунок дальнього радіусу - то принаймні якісно ми попередую. Кількісно - хз Кількі
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:35

  detroytred написав:І це чомусь вас не бентежило))
"марафон" на этом форуме давно имеет нарицательное значение, как и фамилии швец, арестович, буданов, гордон, которые давно живут своей жизнью. "Не смотрите марафон" означало "не верьте всему что говорят и пишут". Но если хотите верьте. Мне индифферентно что вы читаете и смотрите.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10127101281012910130
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