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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1012810129101301013110132>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:04

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- деяких дратує "от що ти відпочиваєш? Роби щось!"(тобто, на моменті роботи нема, ти собі дозвілля проводиш, як хочеш - а їх, дибілів, це дратує!)
открою секрет дебилов разражает вообще всё. Не так паркуешься, не там стоишь, не то говоришь, почему молчишь, спишь они всегда вс...

... не так тратишь свои деньги...
Ну вот не вижу я ничего плохого в том, что кто-то покупает себе вкусняшки, даже если довольствия хватает для сытости.
Совместное проживание требует терпимости, причем каждый должен начинать с себя.
В этом плане, считать чужие деньги - самый большой порок.
Наверно, мне с коллективом повезло больше, но и я не учу никого жить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:19

  flyman написав:
  andrijk777 написав:...............
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д.
А РФ не "не систоит от сословий"?

Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все.
А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.

Останній раз біглих негрів чув, що виловлювали в Об"єднаних Державах Америки до Громадянської війни, ще бестселлер про це писав: "Халупа дядька Тома".

То, что не ловят "біглих негрів", не означает, что нет сословий и что негры стали полностью равноправны. Борьба с сегрегацией велась значительно (лет на 100) позже.И даже это ещё не конец. И отсутствие рабства и сословий несколько разные вещи. Уж на это должно хватать пусть даже не очень хорошего высшего образования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:27

  Бетон написав:В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле

це ж для промисловості...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.

Моє особисте бачення - по тактичних дронах ми наразі попереду. Як кількісно, так і якісно.
На рахунок дальнього радіусу - то принаймні якісно ми попередую. Кількісно - хз Кількі
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:35

  detroytred написав:І це чомусь вас не бентежило))
"марафон" на этом форуме давно имеет нарицательное значение, как и фамилии швец, арестович, буданов, гордон, которые давно живут своей жизнью. "Не смотрите марафон" означало "не верьте всему что говорят и пишут". Но если хотите верьте. Мне индифферентно что вы читаете и смотрите. Если вы об этом.
  detroytred написав:Втретє запитаю: навіщо ви тоді дивитесь оті 300 тг-каналів? Навіщо?
Развлекаюсь. полезной информации там 1%. На мой взгляд сейчас самая полезная инфа - видение партнеров на продолжение или окончание (заморозку) войны. От него зависит буквально всё. А не от мирных планов Зеленского, половина пунктов которого начинаются со слов "примите" и "помогите"

Очень хочется услышать мнение что войну нужно продолжать, а потом посмотреть сколько помощи выделила именно эта страна. Пока что звучат общие фразы, которые могут означать что угодно. а-ля "Казнить нельзя помиловать" (без запятой)
  detroytred написав:В контексті цікавості чому-навіщо.
хорошо, вам виднее что вы имели в виду. На этой фразе и остановимся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:47

  Успіх написав:Дивно, чому Флай і інші це не викладають?
Див перших 5хв >>>
[youtube]2TnRDzWj8Yw...

Понимаю, что Вам понравилось, но видео так себе.
Она говорит о том, что ОП "нищить репутацію армії", но сама тут же говорит о "недокомандирах".
А вообще, наша проблема в том, что мы вроде бы отвергли социализм и выбрали капитализм. Но капитализм какой-то фэнтезийный. Хотим какоё-то "социалистический капитализм". Когда-то,может быть, удастся такой создать. Когда Украина будет гораздо богаче, чем сегодня. Но мы хотим сегодня и не хотим признать и принять наш выбор.
А сейчас часто-густо раздаются призывы вернуться фактически к советским порядкам, причём часто от тех же людей, которые клеймят Советы как "империю зла".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:48

  Shaman написав:
  Бетон написав:В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле

це ж для промисловості...

підкажіть будь ласка, де написано що для промисловості?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:51

  Wirująświatła написав:

https://t.me/DIUkraine/4556

Вы не обратили внимание, я вчера писал об этом в одном посте с сообщением об уничтожении Насраллы?
Не возникло желание сопоставить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:59

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле

це ж для промисловості...

підкажіть будь ласка, де написано що для промисловості?

"Ураховуючи зазначене Департамент енергоринку підготував проєкт
відповідної постанови (додається) та пропонує:
1. Схвалити проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку «на добу
наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»."

Населення не працює по правилах "на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", по населенню ОКРЕМІ рішення. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:06

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:...............
А американське суспільство "не систоит от сословий"? В США навіть територіально поділена на райони багатих, бідних, негрів і т.д.
А РФ не "не систоит от сословий"?

Ключова проблема України останніх 300 років - це Росія. Все.
А "експерти" городять як завжди якусь фігню. Фігня краще заходить і платять за неї більше.

Останній раз біглих негрів чув, що виловлювали в Об"єднаних Державах Америки до Громадянської війни, ще бестселлер про це писав: "Халупа дядька Тома".

То, что не ловят "біглих негрів", не означает, что нет сословий и что негры стали полностью равноправны. Борьба с сегрегацией велась значительно (лет на 100) позже.И даже это ещё не конец. И отсутствие рабства и сословий несколько разные вещи. Уж на это должно хватать пусть даже не очень хорошего высшего образования.

Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.
flyman
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